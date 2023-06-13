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Мантуров: в ходе СВО С-350 впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режие

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Российский комплекс ПВО С-350 «Витязь» в ходе спецоперации на Украине впервые в мире отработал по цели в автоматическом режиме, заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

«Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, стрельба происходила с использованием искусственного интеллекта.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.

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