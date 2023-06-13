Мантуров: в ходе СВО С-350 впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режие
«Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме», — цитирует РИА Новости Мантурова.
По его словам, стрельба происходила с использованием искусственного интеллекта.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.