Мантуров: в ходе СВО С-350 впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режие

Российский комплекс ПВО С-350 «Витязь» в ходе спецоперации на Украине впервые в мире отработал по цели в автоматическом режиме, заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

«Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, стрельба происходила с использованием искусственного интеллекта.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации.