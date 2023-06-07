Шойгу заявил об эффективности систем С-300 и С-400 по уничтожению целей в ходе СВО
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«Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника», — приводит пресс-служба Минобороны его слова по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Шойгу добавил, что продукция концерна востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.
В мае министр обороны проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.