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Шойгу заявил об эффективности систем С-300 и С-400 по уничтожению целей в ходе СВО

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Зенитные ракетные системы С-300, С-350 и С-400 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил об эффективности систем С-300 и С-400 по уничтожению целей в ходе СВО
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника», — приводит пресс-служба Минобороны его слова по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Шойгу добавил, что продукция концерна востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

В мае министр обороны проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

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