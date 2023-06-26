19FortyFive: беспилотник «Ланцет» позволяет российским войскам успешно отражать атаки ВСУ
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
По его словам, российские военные уверенно обороняются в ходе украинского контрнаступления.
«Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полёта 40 км и временем автономной работы около 40 минут», — написал Сучиу.
Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab на Южно-Донецком направлении.