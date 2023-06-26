19FortyFive: беспилотник «Ланцет» позволяет российским войскам успешно отражать атаки ВСУ

Российский беспилотник «Ланцет» позволяет ВС России успешно отражать атаки украинских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

По его словам, российские военные уверенно обороняются в ходе украинского контрнаступления.

«Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полёта 40 км и временем автономной работы около 40 минут», — написал Сучиу.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab на Южно-Донецком направлении.