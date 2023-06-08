Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Войска России уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении вражескую самоходку Krab

Короткая ссылка
Военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что расчётами ЗРК «Тор» был уничтожен беспилотный летательный аппарат противника «Фурия».

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 190 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить