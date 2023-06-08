Войска России уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении вражескую самоходку Krab
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что расчётами ЗРК «Тор» был уничтожен беспилотный летательный аппарат противника «Фурия».
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 190 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе.