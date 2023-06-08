Войска России уничтожили «Ланцетом» на Южно-Донецком направлении вражескую самоходку Krab

Военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что расчётами ЗРК «Тор» был уничтожен беспилотный летательный аппарат противника «Фурия».

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 190 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе.