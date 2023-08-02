«За пределами возможностей»: какие задачи выполняют российские десантники в зоне СВО

Воздушно-десантные войска России проявляют в зоне СВО мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина ко Дню ВДВ. Высокую оценку работе десантников дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства России, «голубые береты» показали себя профессионалами, искусно владеющими новейшим оружием и способными решать самые сложные задачи. В зоне СВО подразделения «крылатой пехоты» штурмуют позиции ВСУ, участвуют в оборонительных действиях, пресекают работу вражеских ДРГ. По мнению опрошенных RT бывших военачальников ВДВ, в ходе спецоперации российские десантники эффективно выполняют даже не свойственную им боевую работу.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских десантников с профессиональным праздником. Как подчеркнул глава государства, военнослужащие ВДВ проявляют в зоне СВО мужество, отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов государства», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Боевая работа «крылатой пехоты» удостоилась и высокой оценки министра обороны РФ Сергея Шойгу. В своём поздравлении глава военного ведомства отметил, что в зоне СВО «голубые береты» проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку.

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать чётко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, во все времена воины «крылатой пехоты» были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Министр обороны выразил уверенность, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России.

На переднем крае

Согласно данным Минобороны РФ, в зоне СВО подразделения ВДВ выполняют штурмовые задачи, участвуют в оборонительных действиях, пресекают работу вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Нередко десантники вступают в бой с превосходящими силами противника. Об одном из таких эпизодов рассказывается в статье газеты «Красная звезда» от 2 августа, посвящённой боевому пути начальника штаба Ивановской гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковника Александра Шипова.

В первом боевом выходе офицер возглавлял тактическую группу, которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта. Когда до нужной точки оставалось 400 м, стрелок-оператор с позывным Камень обнаружил ДРГ противника. Оценив обстановку, Шипов принял решение нанести по врагу упреждающий удар — 13 десантников вступили в сражение примерно с четырьмя десятками украинских боевиков.

Бой растянулся на несколько часов. Благодаря умелым и отважным действиям «голубых беретов» вражеское подразделение отступило, понеся значительные потери. Ивановские десантники уничтожили 20 националистов, четыре боевых транспортных средства, подавили три огневые точки артиллерии неприятеля. За проявленное мужество участники боя были награждены государственными наградами.

Также Шипову и его товарищам пришлось однажды пережить две недели ожесточённых боёв, когда атаки ВСУ начинались с первыми лучами солнца и заканчивались глубоко за полночь. В этом случае, по словам начштаба, большой вклад в сдерживание натиска врага внесла профессиональная работа артиллеристов.

«Очень грамотно себя проявили артиллеристы дивизии под командованием гвардии подполковника Арсения Исаева. Разведчики своевременно выявляли выдвигающиеся вражеские колонны и группы и корректировали огонь артиллерии, а артиллеристы, в свою очередь, точно наносили огневое поражение, за счёт чего мы добились ощутимых результатов: противник к переднему краю так и не подошёл, а зачастую, встретив ожесточённый отпор, спешивался и покидал поле боя», — рассказал «Красной звезде» Шипов.

По словам полковника, помимо артиллерии, в зоне СВО действия десантников поддерживают удары армейской авиации, танков и БПЛА. Благодаря такой слаженности на одном из направлений «голубые береты» захватили 17 опорных пунктов врага.

Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожают ВСУ на Артёмовском направлении

В новом номере «Красной звезды» также опубликовано интервью генерал-майора, командира 7-й Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Александра Корнева. С начала спецоперации военнослужащие этого соединения уничтожили несколько сотен танков и бронемашин противника, свыше 1 тыс. единиц вражеской автомобильной техники.

По словам Корнева, возможности соединения значительно возросли с появлением большего числа артиллерийских орудий, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и разнообразных БПЛА.

Насыщение беспилотниками, в том числе ударного типа, позволило командирам подразделений самостоятельно решать задачи по поражению целей, подчеркнул генерал-майор. В частности, Корнев заявил об успешном применении FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет».

«С 20 июня и по сегодняшний день нашими операторами этих средств поражения («Ланцетов». — RT) были уничтожены 16 гаубиц М-777, ЗРК NASAMS и РЛС этого комплекса, а также ЗРК Iris. Причём поражение производилось на дальностях за пределами возможностей нашей артиллерии», — отметил командир 7-й дивизии.

С начала СВО пять военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ удостоились звания Героя России. Один из них — командир зенитного взвода гвардии лейтенант Анатолий Ищенко. Его десантники с помощью ПЗРК «Верба» ликвидировали 12 самолётов, четыре вертолёта и большое количество БПЛА.

«В боевых порядках»

По информации Минобороны РФ, «голубые береты» в ходе СВО широко применяют штатную бронетехнику, наносят удары по позициям противника из переносных противотанковых комплексов (ПТРК) и автоматических гранатомётов.

В начале апреля впервые в истории ВДВ десантники получили тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк». Церемония передачи состоялась в Саратовской области.

«Вам передаётся грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — заявил на церемонии начальник службы РХБЗ ВДВ гвардии полковник Алексей Гончаров.

ВДВ уничтожают противника на Херсонском и Запорожском направлениях

По информации Минобороны РФ, стрельба из системы ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки. Как отметили в военном ведомстве, «Солнцепёк» показал «беспрецедентный результат» при уничтожении укреплённых опорных пунктов и позиций ВСУ в зоне СВО.

«ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления… Поражение противника достигается путём комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В комментарии RT генерал-полковник запаса, бывший командующий ВДВ Георгий Шпак заявил, что опыт СВО диктует необходимость повышения ударной мощи «крылатой пехоты». По мнению бывшего военачальника, имеет смысл продолжать усиление десантных подразделений тяжёлой общевойсковой техникой.

«Сейчас, как правило, десантные войска применяются для прикрытия флангов наступающих группировок, чтобы они не были отсечены противником. Выполняя данную задачу, десантникам часто приходится вести ожесточённые бои, и потому им требуется больше тяжёлой общевойсковой техники, способной поддержать их огнём», — считает Шпак.

Как отметил в беседе с RT гвардии полковник запаса председатель исполнительного комитета «Союза десантников России» Валерий Юрьев, в зоне СВО «крылатая пехота» не используется «по прямому предназначению», то есть как воздушный десант для захвата плацдармов и различных объектов противника. Поэтому с учётом специфики боевой обстановки, как полагает офицер, происходит постепенное усиление ударного потенциала ВДВ.

«В зоне СВО десантники не действуют в тылу. Единственным исключением стала высадка на аэродроме в Гостомеле 24 февраля 2022 года. Сейчас, по сути, десантники выполняют свою крайнюю задачу — воюют в составе сухопутных группировок войск, действуют как прекрасно подготовленная пехота. В связи с этим ВДВ часто придаются артиллерия, авиация, инженерные войска. Также, насколько я могу судить, в подразделения десанта поступают танки, самоходные артиллерийские установки, средства ПВО», — пояснил Юрьев.

Десантники в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Биятов

При этом, как подчеркнули собеседники RT, ВДВ не утратили своё значение как высокомобильный род войск, способный устанавливать контроль над вражескими объектами в глубоком тылу.

«Воздушно-десантная операция основана на эффекте внезапности, она способна ошеломить противника. Вместе с тем необходимо понимать, что воздушно-десантная операция — это целый комплекс мероприятий, который по меньшей мере требует проведение тщательной разведки и уничтожения ПВО», — считает Юрьев.

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При этом, как полагает полковник запаса, воздушно-десантные войска по-прежнему могут успешно высаживаться с вертолётов при огневой поддержке ударных винтокрылых машин.

Схожей точки зрения на задачи «крылатой пехоты» придерживается и Георгий Шпак. По мнению бывшего командующего ВДВ, десантирование с воздуха потребуется России при проведении крупных наступательных операций.

«Воздушный десант применяется только на острие главного удара мощной группировки войск, чтобы сковать силы противника и дать возможность наступающим войскам двигаться вперёд. Сейчас другая обстановка. Такой задачи нет, но это не означает, что она не появится. В настоящее время десантники мужественно держат оборону на наиболее опасных направлениях и штурмуют, где это требуется, позиции противника. В зоне СВО воины ВДВ демонстрируют свойственные им высокий уровень морального духа боеготовности», — подытожил Шпак.