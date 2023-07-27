«Обнаруживать и подавлять»: в России создаётся новый малогабаритный комплекс борьбы с беспилотниками

Российские специалисты создают новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять малогабаритные БПЛА, сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. Изделие будет состоять из компактной РЛС и модуля подавления. По словам экспертов, важным достоинством комплекса станет совмещение функций обнаружения и нейтрализации БПЛА. Подобная система будет актуальна для защиты самых разных стационарных объектов, в том числе гражданского назначения.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разрабатывает портативный комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять малогабаритные дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.

Новая система будет состоять из радиолокационной станции (РЛС) и модуля подавления сигналов управления БПЛА.

«Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца III квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять», — сказал Комогорцев.

РЛС представляет собой портативное многофункциональное изделие. Масса станции с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. По словам Комогорцева, на испытаниях РЛС смогла обнаружить аппарат типа DJI Mini с габаритами 16 × 20 см.

«Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 м в движении и до 250 м — в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки», — сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения.

В комментарии RT руководитель компании «Центр беспилотной авиации», советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что главным достоинством изделия холдинга «Росэлектроника» станет совмещение функций обнаружения и нейтрализации БПЛА. Как считает эксперт, разработка Рыбинского завода приборостроения позволит улучшить защиту самых разных стационарных объектов, в том числе гражданского назначения.

«Насколько я понимаю, Рыбинский завод приборостроения создаёт малогабаритное средство РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Обнаружение происходит с использованием РЛС. Причём локатор наверняка фиксирует даже те дроны, которые летят в режиме радиомолчания. После этого включается модуль подавления, беспилотник теряет связь с оператором и перестаёт ориентироваться в пространстве. Это очень нужная и очень актуальная разработка», — сказал Кондратьев.

В поисках новых решений

Как полагают опрошенные RT эксперты, портативные комплексы борьбы с БПЛА станут крайне востребованной техникой в зоне СВО. Потребность в подобных устройствах чрезвычайно высока из-за массового распространения разнообразных ударных «птичек», превратившихся в серьёзных врагов для снайперов, пехоты и даже тяжёлой военной техники.

В частности, обе стороны конфликта применяют дроны-камикадзе, FPV-беспилотники и другие малоразмерные аппараты, которые нужны для разведки, целеуказания и ретрансляции радиосигналов.

Перехваченный украинский БПЛА

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«В таком масштабе, как сейчас, беспилотники ещё не использовались. Мы видим, насколько бурно развиваются технологии в этой области, как быстро меняется тактика применения дронов. Естественно, возникает необходимость в оснащении войск новыми средствами противодействия этим угрозам», — пояснил Максим Кондратьев.

Для борьбы с вражескими БПЛА ВС РФ применяют достаточно широкий спектр вооружения: зенитные установки (ЗУ), средства радиоэлектронной борьбы и штатные комплексы войсковой ПВО (ЗРПК «Панцирь», ЗРК «Тор», «Оса», модернизированные версии «Бука») и антидроновые ружья.

Одновременно появляется и новая техника противодействия дронам. Например, Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) создал комплекс с универсальным дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности. Информация об этой разработке была изложена в журнале «Военная мысль» в начале текущего года.

Как сообщает издание, в боевой модуль интегрирована центральная вычислительная система (ЦВС), которая «определяет параметры воздушных целей, оптимальные варианты их поражения и выдаёт целеуказание оператору». Вероятность поражения БПЛА при использовании такой системы составляет 85—90%.

«Оператор с помощью тактических очков дополненной реальности видит эти цели (программа их подсвечивает) и выбирает из них наиболее важную на данный момент. Модернизированная ЗУ-23 (зенитная установка, орудие боевого модуля. — RT) сама ведёт эту цель в точку упреждения, а оператору для её поражения остаётся только нажать кнопку открытия огня», — говорится в статье «Военной мысли».

Антидроновый комплекс смонтирован на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», но, как полагает разработчик, его можно установить и на другую бронетехнику.

В перспективе конструкторы КЭМЗ планируют создать облик комбинированной системы противодействия мини-БПЛА. Она будет включать в себя несколько бронеавтомобилей типа «Тайфун» с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, аппаратами СВЧ-обнаружения, сопровождения и подавления беспилотников, маломощным лазером и ПЗРК «Верба».

Иллюстрации к статье журнала «Военная мысль»

© Журнал «Военная мысль» МО РФ

Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, СВО диктует необходимость разработки новых мобильных средств борьбы с беспилотниками, в том числе малогабаритными образцами. По его словам, для этих целей вполне эффективно могут использоваться и традиционные комплексы ПВО, однако это нецелесообразно с экономической точки зрения.

«Все БПЛА, если были своевременно обнаружены, в принципе, спокойно поражаются зенитными управляемыми ракетами (ЗУР). Но это расточительный способ обороны, да и боекомплект у ЗРК на поле боя небезграничен. По этой причине сейчас прорабатывается множество вариаций новой техники, и пока трудно однозначно сказать, какая будет эффективной. Однако общие принципы понятны и сейчас: это дешевизна, компактность и простота применения», — полагает Корнев.

С учётом боевого опыта

Созданием нового способа борьбы с малогабаритными БПЛА занимаются и учёные Пензенского государственного университета. Инженерный коллектив этого вуза запатентовал 57-мм снаряд, способный, как утверждается, гарантированно наносить поражение аппаратам типа Mavic и DJI. Особенность патрона в том, что в нём предусмотрено сразу несколько средств вывода из строя вражеских «птичек».

«Электронику дрона должны выводить из строя электромагнитный импульс (направленное возмущение электромагнитного поля. — RT) и детонация электромагнитного генератора — устройства, представляющего собой катушку из медного провода, намотанного на конус, внутри которого находится металлический цилиндр со взрывчаткой», — рассказал ранее в интервью RT профессор ПГУ, доктор технических наук Николай Юрков.

По словам учёного, оптику дрона будет ослеплять разбрызганная высокодисперсная краска. Также боеприпас сможет создавать облако осколков, «встретившись с которым, дрон уже точно не уцелеет».

Как полагает Корнев, российская техника действительно нуждается в новых боеприпасах с дистанционным подрывом. Однако поражать мини-БПЛА могут конструктивно более простые снаряды, выполненные в меньшем калибре. Наряду с этим эффективно бороться с дронами способны малогабаритные лазерные установки и портативные средства РЭБ.

Напомним, что до спецоперации холдинг «Росэлектроника» разработал многофункциональный мобильный антидроновый комплекс «Рать» с системой направленного лазерного уничтожения. Как сообщается на сайте «Ростеха», данное устройство борьбы с беспилотниками имеет полный спектр средств обнаружения и подавления БПЛА. «Рать» может обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км, а также подавлять каналы управления аппаратами в радиусе до 2,5 км.

«В состав новинки входят радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления и система направленного лазерного уничтожения. Всё оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему сбора, обработки и отображения информации», — говорится в материалах госкорпорации.

Ещё одна разработка «Росэлектроники» — мобильный комплекс «Защита», который умещается в трёх кейсах. Система видит беспилотники в диапазоне 360° на расстоянии 2 км. Устройство может определять местонахождение пульта управления дроном и разрывать канал связи с ним.

Элементы комплекса «Защита»

© «Росэлектроника»

При этом «Защита» не использует демаскирующий активный радиолокатор — подавление сигналов происходит «по секторальному принципу», что позволяет прицельно воздействовать на конкретные дроны-нарушители. Комплекс был впервые представлен в 2021-м на форуме «Армия-2021». Как ожидается, в августе текущего года на форуме «Армия-2023» холдинг продемонстрирует модернизированный вариант системы.

Как полагает Корнев, большинство новинок российской промышленности в сфере борьбы с БПЛА проходят обкатку в зоне СВО.

«Разработки в сфере борьбы с мелкими «птичками» не всегда публичны, а опыт боевого применения даже известных образцов — это, наверное, совершенно закрытая информация. Тем не менее можно предположить, что ввиду особой актуальности проблемы противодействия дронам в зоне СВО используется всё, что было представлено в последние годы. При этом новые и модернизированные образцы создаются с учётом уже полученного боевого опыта», — заключил Корнев.