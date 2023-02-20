«Росэлектроника» в 2023 году покажет улучшенный «антидронный чемоданчик»
Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление было сделано в преддверии международной выставки IDEX 2023.
«Планируем представить его в рамках военно-технического форума «Армия-2023», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа над опытным образцом обновлённого комплекса завершается для проведения финальных испытаний.
Ранее «Ростех» подписал контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.
Также сообщалось, что «Ростех» увеличивает объём серийного производства ракет «Кинжал».