«Росэлектроника» в 2023 году покажет улучшенный «антидронный чемоданчик»

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», заявил о возможной скорой демонстрации усовершенствованной мобильной системы противодействия беспилотникам «Защита» с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 ГГц.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление было сделано в преддверии международной выставки IDEX 2023.

«Планируем представить его в рамках военно-технического форума «Армия-2023», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа над опытным образцом обновлённого комплекса завершается для проведения финальных испытаний.

Ранее «Ростех» подписал контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.

Также сообщалось, что «Ростех» увеличивает объём серийного производства ракет «Кинжал».