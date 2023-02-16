«Ростех» подписал контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов

Госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.

Об этом сообщает ТАСС.

В рамках подписанных контрактов ОАК планирует до конца 2025 года поставить «Аэрофлоту» 63 гражданских самолёта, включая МС-21 и SSJ New.

«Ещё восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года «Авроре», — говорится в сообщении.

«Вертолёты России», в свою очередь, планируют в течение трёх лет передать заказчикам 107 вертолётов.

Отмечается, что Фонд национального благосостояния планирует софинансировать производство и поставки самолётов и вертолётов по ставке не выше 1,5% годовых.

Ранее ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.

Также сообщалось, что «Ростех» впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина.