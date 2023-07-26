«Для решения специальных задач»: Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы ударного вертолёта Ка-52

Министерство обороны России продемонстрировало видео поражения украинского БТР разведывательно-ударным вертолётом Ка-52 «Аллигатор». По словам лётчика с позывным Мастер, винтокрылая машина вооружается управляемыми ракетами «Вихрь», которые успешно истребляют натовскую бронетехнику, включая танки Leopard. По мнению экспертов, опыт применения Ка-52 в ходе СВО доказал, что ударные вертолёты, оснащённые современными ракетами, способны наносить серьёзный ущерб наземным войскам противника.

Минобороны РФ опубликовало видео поражения украинского БТР вертолётом Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении, а также комментарий лётчика с позывным Мастер. По мнению офицера, винтокрылая машина продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с бронетехникой противника, в том числе западного производства.

«Данный вертолёт, вооружённый такими противотанковыми управляемыми ракетами, как «Вихрь», на поле боя решает много задач по уничтожению бронированной техники противника. Поэтому Ка-52 быстро сделал антирекламу и Leopard, и Bradley», — заявил Мастер.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, лётчик Ка-52 не лукавит. По информации военного ведомства, «немногие натовские хищники пережили встречу с «Аллигатором», раз и навсегда развеяв тем самым миф о превосходстве западного вооружения».

Командир вертолёта Ка-52 с позывным Мастер

В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что в ходе СВО Ка-52 доказал свои высокие возможности в деле истребления вражеской бронетехники.

«До спецоперации можно было встретить мнение, что вертолёты стали слишком уязвимы для средств ПВО и потому больше не могут эффективно справляться с своими традиционными задачами — огневой поддержкой наземных войск и истреблением танков. Однако опыт применения Ка-52 убедительно доказал обратное: при наличии разведанных и современного управляемого вооружения вроде ракеты «Вихрь» вертолёты способны наносить значительный урон врагу», — подчеркнул Попов.

Атака на расстоянии

Ка-52 является одним из основных разведывательно-ударных вертолётов ВС РФ. «Аллигатор» предназначен для уничтожения живой силы, танков, различной военной техники и летательных аппаратов противника как на переднем крае, так и в тактической глубине. Боевая работа Ка-52 может осуществляться в любое время суток и при любой погоде.

«На борту (Ка-52. — RT) установлено современное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Максимальная взлётная масса вертолёта составляет 11,3 т, длина фюзеляжа — 13,8 м, крейсерская скорость — 250 км/ч, практическая дальность — 455 км, боевая нагрузка — 2 т.

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«Отличительной особенностью Ка-52 является возможность его использования для решения специальных задач, к числу которых относятся выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей взаимодействующим спецподразделениям, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток», — говорится на сайте военного ведомства.

Минобороны РФ регулярно публикует сообщения об успешной боевой работе Ка-52 в зоне СВО. На Украине «Аллигаторы» подавляют опорные пункты подразделений ВСУ, уничтожают скопления живой силы и военной техники противника. В ходе выполнения боевых задач «Аллигатор» применяется в связке с другими вертолётами армейской авиации России —модернизированными Ми-8, Ми-24 и Ми-28.

«Ка-52 может как охранять (сопровождать транспортные вертолёты), так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, даже не подлетая к ним. Атакует на расстоянии нескольких километров», — отмечают в военном ведомстве.

Уничтожение экипажем Ка-52 бронетранспортёра ВСУ

Однако боевая работа «Аллигатора» и других российских вертолётов сопряжена с большими рисками прежде всего из-за наличия у противника средств ПВО. В марте в комментарии журналистам лётчик Ка-52 с позывным Белый рассказал, что врагами вертолётов в зоне СВО являются украинские ПЗРК, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и даже артиллерийские орудия.

В связи с этим подлёт в зону ракетного пуска осуществляется на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Кроме того, каждая вертолётная ударная группа стремится запутать противника, выбирая обходные маршруты. О возможной атаке вертолёта пилотов предупреждает комплекс обороны. На Ка-52 это система активной защиты Л-370 «Витебск», способная уберечь машину от ударов ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

Главным элементом «Витебска» является станция оптико-электронного подавления, которая находится в металлическом шаре диаметром около 0,5 м. На вертолёте размещается три таких устройства: одно — в хвосте, два — по бокам фюзеляжа.

Принцип действия «Витебска» основан на мощном световом излучении специально созданных сапфировых ламп. Они включаются, когда возникает опасность поражения ПЗРК. Излучение создаёт в системе управления ракеты ложный образ цели и уводит его от винтокрылой машины.

Также для повышения безопасности боевого выхода Ка-52 сопровождает так называемая группа огневой поддержки, которая находится в летящем неподалёку Ми-8. В её состав входят стрелки, пулемётчики и медик. Их главная задача состоит в том, чтобы предотвратить удар по «Аллигатору». Если же машина получила повреждения, то военнослужащие должны спасти экипаж.

«Эти ребята всегда держат палец на курке. Готовы в любой момент отреагировать на любое воздействие на вертолёт — открыть огонь на поражение. Без них не проходит ни один боевой вылет экипажей ударных вертолётов с оперативного аэродрома. Для защиты тех, кто в режиме нон-стоп поражает с воздуха огневые точки противника, этот расчёт готов на всё», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

«Лучше западных образцов»

В комментарии RT бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявил RT, что в ходе СВО Ка-52 заслуженно снискал славу лучшего в мире ударного вертолёта.

«На мой взгляд, Ка-52 доказал, что является самым эффективным ударным вертолётом в мире. По манёвренности и боевым характеристикам он лучше западных образцов. Конечно, это не означает, что наш «Аллигатор» неуязвим. Если враг его видит, то стреляет чем может. Но потери этих машин невелики в сравнении с остальными марками», — сказал Хатылев.

При этом, как подчеркнул эксперт, последние годы российская промышленность повысила тактико-технические характеристики «Аллигатора». Обновлённая машина получила наименование Ка-52М.

Ка-52 в зоне СВО

РИА Новости

Первый полёт обновлённый «Аллигатор» совершил в августе 2020 года. По данным «Ростеха», на модернизированной машине установлена усовершенствованная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей и новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и управляемую ракету с повышенной дальностью.

«Вертолёт оснащён колёсами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применён и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения», — сообщается на сайте «Ростеха».

Анализу возможностей Ка-52М посвящена недавняя статья военного обозревателя американского издания The Drive Петра Бутовского. Автор предполагает, что ВКС России уже оснащены модернизированными «Аллигаторами».

С точки зрения Бутовского, помимо бортовой электроники, важной новацией Ка-52М стал боеприпас ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) дальностью до 14,5 км.

В России это оружие известно под наименованием «Изделие 305Э». Ракета была разработана научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) и сейчас успешно применяется в СВО. Наряду с высокой дальностью особенностью ЛМУР является принцип «выстрелил и забыл», позволяющий лётчику не сопровождать её после пуска.

Детище КБМ оснащается тепловизионной головкой самонаведения, бесплатформенным инерциальным навигационным комплексом, сопряжённым с системой ГЛОНАСС, высотомером и каналом связи с вертолётом. Масса осколочно-фугасной боевой части «Изделия 305Э» составляет 25 кг, максимальная скорость — 230 м/с.

По мнению Владимира Попова, применение ЛМУР и других дальних управляемых ракет существенно повышает боевые возможности вертолётов и позволяет им избегать поражения вражескими средствами ПВО.

«Крайне важно, чтобы в арсенале Ка-52 было как можно больше управляемых ракет. Они обеспечивают высокую точность поражения и могут запускаться без входа в зону действия ПВО неприятеля. Кроме того, такие атаки почти всегда бывают неожиданными для врага и позволяют истребить ещё больше дорогостоящей западной бронетехники», — резюмировал Попов.