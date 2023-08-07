«Многоразовый мини-бомбардировщик»: эксперты — о револьверной установке для сброса боеприпасов с БПЛА

Специалисты российского КБ приборостроения №71 разработали установку револьверного типа, предназначенную для сброса 40-мм и 30-мм боеприпасов с FPV-квадрокоптеров грузоподъёмностью до 3 кг. Как сообщили RT в конструкторском бюро, первые образцы уже отправлены в зону СВО. Ранее на российские дроны такие изделия не монтировались. Помимо этого, установка может использоваться для разбрасывания листовок с инструкциями по сдаче в плен. По мнению экспертов, револьверный контейнер имеет практическую ценность, а после прохождения испытаний и внесения необходимых доработок его можно будет устанавливать на различные типы БПЛА.

Инженеры КБ приборостроения №71 отправили в зону СВО опытные образцы револьверной установки сброса 30-мм и 40-мм боеприпасов с FPV-квадрокоптеров, сообщили RT в конструкторском бюро.

«Мы уже провели предварительные испытания, которые подтвердили работоспособность конструкции. Несколько образцов уже отправились в зону СВО, сейчас устраняем недочёты и готовим к отправке один образец специального БПЛА с таким сбросом», — заявили в КБ приборостроения №71.

Револьверная установка позволяет сбрасывать один или несколько снарядов и устанавливается на БПЛА грузоподъёмностью до 3 кг. На сегодняшний день инженеры КБ изготовили две модификации. Первая имеет четыре отсека для размещения боеприпасов калибра 40 мм, вторая — шесть отделений для 30-мм снарядов. Также изделие может применяться для сброса на позиции ВСУ листовок с призывом сдаваться и инструкциями по сдаче в плен.

«Особенность данной конструкции в том, что при минимуме механизации устройства достигается максимум функциональности, а именно — возможность сбрасывать снаряды очередью. Также практическая польза данного изделия будет заключаться в увеличении дальности применения носителя», — отметили в КБ приборостроения №71.

По итогам боевой обкатки в зоне СВО специалисты конструкторского бюро рассчитывают запустить серийное производство револьверных установок.

КБ приборостроения №71 было основано в 2023 году для помощи защитникам Отечества поставками изделий, востребованных в секторе беспилотной авиации. Коллектив бюро состоит из инженеров с компетенциями в области БПЛА, электроники и IT.

На данный момент, помимо револьверной установки сброса, специалисты КБ разработали несколько типов рамы для коптеров и механизм для сброса снарядов диаметром до 93 мм и весом до 2 кг.

Демонстрация работы револьверной пусковой установки

RT обсудил с экспертами практическую пользу от применения револьверных установок на ударных БПЛА, а также возможность масштабирования данной технологии.

— В СМИ не так много публикаций об использовании револьверной установки на БПЛА. Насколько уникально такое изделие? Может ли оно повысить огневую производительность российских дронов на передовой?

Руководитель компании «Центр беспилотной авиации», член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев:

— Действительно, можно сказать, что разработка КБ приборостроения №71 является уникальной. Сейчас для сброса боеприпасов с малоразмерных дронов используется простейший кронштейн с сервоприводом — электромоторчиком, который позволяет сбрасывать гранаты или мины.

Ничего сложного в его изготовлении нет. К тому же он недорогой и почти никогда не подводит, то есть вероятность отказа минимальна. Револьверная схема — несравнимо более сложная и дорогая, хотя устанавливается на беспилотник так же просто, как и кронштейн с сервоприводом.

Судя по всему, изделие КБ приборостроения №71 представляет собой пластиковый кожух, внутри которого находится барабан с боеприпасами.

Крайне важно, чтобы в зоне СВО изделие подтвердило свою надёжность. Для этого установка должна своевременно прокручиваться по команде оператора дрона. Также необходимо проверить, как детище КБ приборостроения №71 переносит различные метеоусловия, температурные колебания, влагу и пыль.

Если «револьвер» выдержит эти испытания на передовой и пойдёт в серийное производство, то наши малоразмерные дроны могут получить определённые преимущества. Например, они смогут дозированно сбрасывать снаряды: два 40-мм боеприпаса на одну точку, где находится противник, и ещё два — на другую.

Наряду с этим револьверная установка будет удобна для «свободной охоты», когда оператор поднимает в воздух ударный дрон, не имея всего массива разведданных.

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— Пусковая установка револьверного типа применяется в боевой авиации, но не сказать, что часто. В России она используется на обновляемом дальнем бомбардировщике Ту-22М3М и на стратегическом ракетоносце Ту-160 «Белый лебедь».

Боевое применение FPV-дронов подразделениями ВС РФ в зоне СВО

Если резюмировать достоинства «револьвера», то это компактность, скорострельность, селективность. Под последним подразумевается возможность выбора боеприпаса из ассортимента в барабане.

В интернете можно найти обрывочные сведения об установке револьверного сброса на БПЛА. Около года назад в СМИ появились сведения о поставке Украине через Польшу 800 ударных тайваньских беспилотников Revolver 860.

Аппарат выполнен в виде достаточно габаритного квадрокоптера. Его масса — 42 кг, дальность применения — до 20 км. Сообщалось, что Revolver 860 способен поднимать в воздух восемь мин калибра 60 мм. Однако информации о том, применялись ли эти платформы, нет даже в украинских источниках.

Насколько я пониманию, «револьвер» КБ приборостроения №71 предполагает использование ВОГов (ВОГ — выстрел осколочный гранатомётный. — RT) 30 мм и 40 мм. Масса каждого снаряда составляет порядка 300 г. Носителями станут квадрокоптеры, на которые уже давно подвешиваются штатные армейские боеприпасы.

Одна из причин нечастого использования «револьвера» — это недостаточная надёжность. Вместе с тем его конструкцию вполне реально упростить, что, скорее всего, и было сделано.

Благодаря применению револьверной установки сбросы ВОГов могут стать более точными. Некоторые преимущества даёт поочерёдность сброса, потому что можно подкорректировать огонь по одной цели или сбросить снаряды на несколько целей.

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин:

— Говоря о целесообразности «револьвера», необходимо брать в расчёт ряд факторов, которые объективно затрудняют его применение.

Во-первых, данный тип установки имеет определённые габариты и массу. Такую установку можно поставить не на каждый аппарат. По крайней мере для некоторых малоразмерных БПЛА критичны даже несколько десятков граммов лишнего веса.

Снаряжение для применения FPV-дрона

РИА Новости

© Евгений Биятов

Например, наши FPV-дроны «Джокер» поднимают до 2,5 кг полезной нагрузки. И мы понимаем, что любое дополнительное утяжеление чревато тем, что они не смогут выполнять боевые задачи. В любом случае никуда не деться от того, что повышение полезной нагрузки всегда сжигает заряд аккумулятора или топливо, если БПЛА летает на двигателе внутреннего сгорания.

Во-вторых, пусковая установка револьверного типа страдает от заклинивания. Да, она применяется боевой авиацией, но все механизмы там доведены до совершенства. Достоинство «револьвера» для самолёта в том, что он прячется внутри фюзеляжа, не снижая скоростные характеристики носителя. В частности, на Ту-160 «револьвер» необходим для выхода на сверхзвук.

Разработку коллег я оцениваю весьма скептически. С моей точки зрения, на БПЛА можно использовать другие типы пусковых контейнеров, конструктивно более простые и, соответственно, более надёжные.

— Имеет ли смысл использовать револьверную схему сброса боеприпасов не только на небольших FPV-квадрокоптерах, но и на других отечественных БПЛА?

Руководитель компании «Центр беспилотной авиации», член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев:

— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать назначение револьверной установки. Она нужна для компактного размещения боекомплекта. Таким образом, нет особого смысла подвешивать её к БПЛА, где полезная нагрузка и так прекрасно размещается не в ущерб лётным качествам носителя.

Например, ни к чему подвешивать это изделие на наш разведывательно-ударный беспилотник класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance) «Орион». Ударное вооружение, которое он может поднимать в воздух, размещается под фюзеляжем и крылом.

Простор для применения «револьвера» лично я вижу в установке на аппараты, где порой не хватает своеобразного бомболюка. Это аппараты мультироторного типа и небольшие самолётные БПЛА. С данным устройством тот же FPV-квадрокоптер превращается в весьма эффективный многоразовый мини-бомбардировщик.

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев:

— Есть разные мнения на тему применения револьверных установок. И в каждом конкретном случае решение должен принимать разработчик БПЛА или иной авиационной платформы.

Но чисто технически «револьвер» можно монтировать на самые разные дроны, в том числе тяжёлого типа. Например, это могут быть беспилотники, сравнимые по размерам с пилотируемой авиатехникой. Данные пусковые установки понадобятся таким БПЛА для снижения радиолокационной заметности, компактного размещения боекомплекта, селективности и скорострельности.