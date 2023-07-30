«Гарантированный контроль»: российская РЛС «СОВА» получила возможность вести доразведку целей

РЛС охраны объектов «СОВА» в рамках модернизации получила возможность вести доразведку целей с помощью оптико-электронной системы. Об этом сообщил советник генерального директора ПАО «НПО Стрела» по развитию гражданского направления Алексей Мишин. Внедрение подобных технологий позволит операторам РЛС определять характер цели, уточнили в компании. Помимо «СОВЫ» в России также производятся и другие РЛС подобного типа. Среди них — установки «НЕВА-ТТ», «Роса» и «Енот». Как отмечают аналитики, такие системы могут использоваться для обеспечения безопасности важных объектов — аэродромов, штабов и складов боеприпасов.

Переносная радиолокационная станция (РЛС) охраны объектов «СОВА» в рамках модернизации получила возможность вести доразведку целей. Об этом сообщил советник генерального директора ПАО «НПО Стрела» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») по развитию гражданского направления Алексей Мишин.

«Мы осуществляем доработку программного обеспечения и дополнительного оборудования, в частности разработали оптико-электронную систему, которая включает в себя тепловизор и телевизионную камеру», — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил Мишин, внесённые изменения позволят оператору РЛС после обнаружения человека, наземной техники или надводного объекта провести доразведку, чтобы определить характер цели.

На сайте «Рособоронэкспорта» сообщается, что РЛС «СОВА» предназначена для работы на открытом воздухе и «может автономно использоваться как средство радиолокационного кругового наблюдения за охраняемым сухопутным или водным участком местности» на дальностях до 20 км. Такие комплексы могут быть задействованы для обеспечения безопасности границ, аэродромов, гидроэлектростанций и других стратегических объектов, пояснили в компании.

Данная РЛС способна работать как обособленно, так и в составе системы с сетевой архитектурой построения, которая включает в себя «оптико-электронные приборы, тепловизоры, лазерные дальномеры, ИК-камеры, телевизионные/ПЗС-камеры».

РЛС 1Л277

© Рособоронэкспорт

«СОВА» обеспечивает обнаружение, распознавание и сопровождение различных типов подвижных объектов в любое время суток и года, в том числе в условиях отсутствия оптической видимости при запылённости, задымлении, тумане или осадках.

Среди ключевых достоинств данной РЛС «Рособоронэкспорт» выделяет возможность обнаружения низколетящих малоразмерных объектов, высокую разрешающую способность, 360 градусов обзора по азимуту, автоматическое обнаружение и сопровождение наземных, надводных, воздушных целей и распознавание типа цели.

Человека «СОВА» может обнаружить на расстоянии до 8 км, а грузовой автомобиль — до 20 км. Вес установки составляет 30 кг.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин положительно оценил процесс модернизации подобных систем.

«Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса не стоят на месте, ищут новые решения для того, чтобы создавать более качественные системы. Модернизация «СОВА» позволит надёжнее прикрывать границы и другие важные объекты России», — сказал аналитик в разговоре с RT.

От «Росы» до «Енота»

Стоит отметить, что «СОВА» — не единственная российская РЛС такого типа. Так, тульские оружейники из НПО «Стрела» разработали РЛС под индексом 1Л277. Помимо применения в качестве охранной станции, данная установка способна также фиксировать результаты ударов артиллерии по объектам противника.

Схожим с «СОВОЙ» функционалом обладает и комплекс «НЕВА-ТТ», разработанный петербургским предприятием «Морские комплексы и системы». Эта станция способна осуществлять круглосуточный радиолокационный контроль надводной и наземной обстановки на сухопутных участках местности и прилегающей акватории.

Весит установка на 5 кг меньше, чем «СОВА», при этом дальность действия её ниже — РЛС обнаруживает БПЛА типа DJI Phantom на расстоянии до 1 км, человека — до 4 км, внедорожный автомобиль — до 8 км и грузовой автомобиль — до 14 км.

К преимуществам комплекса «НЕВА-ТТ» разработчики относят быстрое развёртывание в течение не более 10 мин силами одного—двух человек, возможность сопряжения с другими РЛС, а также повышенную информативность и помехозащищённость за счёт использования уникального двухканального режима работы.

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Ещё один проект подобного рода — РЛС «Роса» от московской научно-производственной компании «ФаворитЪ». Как и описанные выше системы, эта РЛС предназначена для обнаружения и распознавания наземных движущихся объектов при прямой оптической видимости и в сложных гидрометеорологических условиях.

В состав «Росы» входят радиолокационный модуль, встроенная система спутниковой навигации, опорно-поворотное устройство и средства управления на базе промышленного ноутбука в защищённом исполнении.

«РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение не менее 50 движущихся объектов и отображение радиолокационной и системной информации в реальном масштабе времени на цифровой карте местности», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

Дальность обнаружения целей «Росы» составляет для человека — 8 км, автомобиля — 12 км, грузовика — 15 км. Время развёртывания РЛС не превышает 5 мин.

«Роса» может быть использована в составе подвижных радиотехнических постов наблюдения «Зверобой», «Амулет-К» и «Ратник». РЛС также входит в состав стационарных комплексов мониторинга обстановки и передачи данных типа «Перехват» и «Перехват-С». Помимо «Росы», «Перехваты» оснащаются оптико-электронным модулем «Фокус-Д2», системой обнаружения абонентов радиосвязи или персональной спутниковой связи, метеорологическим комплексом и другой аппаратурой.

Подвижный радиотехнический пост наблюдения «Ратник»

© Рособоронэкспорт

В свою очередь, РЛС «Енот» зеленоградской компании «Элвис» была разработана для автоматического обнаружения беспилотных воздушных судов малого и сверхмалого классов (взлётная масса от 0,25 кг). Ко всему прочему, она может фиксировать появление наземных и надводных целей. Кроме того, в её функции входят измерение координат, автосопровождение, классификация и выдача целеуказания для оптико-электронных и иных средств.

Дальность обнаружения «Енота» составляет 3 км для БЛА малого класса, 4,7 км для человека или резиновой лодки и 8,3 км для автомобиля или катера.

Исключительная эффективность

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, такие устройства, как «СОВА», могут использоваться российскими военными в рамках СВО.

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«СОВА», помимо людей и наземной техники, может обнаруживать низколетящие объекты, беспилотники. В условиях спецоперации такие комплексы могут задействоваться, например, для охраны складов боеприпасов, командных пунктов и узлов связи», — уточнил Коротченко в беседе с RT.

Он также назвал портативные РЛС эффективным средством для обнаружения вражеских диверсантов.

«Для противодействия диверсионно-разведывательным группам данное средство будет исключительно эффективным. То же самое касается охраны периметров аэродромов», — указал эксперт.

С его точки зрения, портативные РЛС стали значимым инструментом для обеспечения безопасности стратегически важных объектов.