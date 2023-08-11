Запредельная интенсивность: Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы зенитного комплекса «Тунгуска-М1»

Минобороны России продемонстрировало кадры применения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» в зоне СВО, в частности перехват зенитной ракетой украинского разведывательного БПЛА. В военном ведомстве отмечают высокую интенсивность работы экипажей «Тунгуски». Для ударов по вражеским целям применяются не только ракеты, но и 30-мм автоматические пушки 2А38М. По мнению экспертов, «Тунгуска-М1» занимает нишу эффективного комплекса ближнего радиуса действия. Как отмечают специалисты, использование этих надёжных и неприхотливых ЗРПК позволяет эффективно уплотнить систему ПВО российской армии.

Министерство обороны России разместило на своём сайте и в Telegram-канале кадры боевого применения зенитного ракетно-пушеного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска-М1». На видео продемонстрирован перехват разведывательного беспилотника противника на дальности до 3 км.

«В процессе несения боевого дежурства экипажи уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку в районе позиций российских войск, а также украинские ракеты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как заявил журналистам командир боевой машины ЗРПК с позывным Сантех, экипаж ежедневно дежурит на линии боевого соприкосновения. Для перехвата часто применяются зенитные управляемые ракеты (ЗУР), позволяющие поражать вражеские цели на дальности до 10 км. С помощью автоматических пушек воздушные объекты поражаются на дистанции до 5 км.

«Военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) делают свою работу чётко, слаженно и профессионально. Понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения», — отмечают в пресс-службе Минобороны РФ.

Уплотнение ПВО

Согласно данным Минобороны РФ, «Тунгуска-М1» предназначена для защиты подразделений сухопутных войск от различных средств воздушного нападения. Наряду с этим ЗРПК может уничтожать легкобронированные наземные и надводные цели.

«Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолёты, самолёты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как бытовые дроны размером 30 × 30 см, которые разведка ВСУ часто использует для разведки местности и в качестве камикадзе», — сообщается в материалах ведомства.

Боевая работа экипажа ЗРПК «Тунгуска-М1» в зоне СВО

В Минобороны оценивают интенсивность работы расчётов ЗРПК как «запредельную»: все цели, которые оказываются в зоне поражения, незамедлительно уничтожаются.

По информации военного ведомства, пушечный арсенал «Тунгуски-М1» включает два 30-мм зенитных двуствольных автомата, способных производить 5 тыс. выстрелов в минуту. Количество ЗУР в боекомплекте составляет восемь единиц.

Как сообщается в материалах Минобороны, «Тунгуска-М1» способна обнаруживать цели на дистанциях до 18 км. ЗРПК предназначен для обеспечения противовоздушной обороны «танковых и мотострелковых частей как на марше, так и во время боевых действий».

«Комплекс обеспечивает обнаружение, опознавание, сопровождение и последующее уничтожение разнообразных типов воздушных целей», — рассказали в министерстве.

В беседе с RT бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев главным достоинством «Тунгуски-М1» назвал размещение на одной гусеничной платформе нескольких средств обнаружения и поражения. Такой подход позволил создать высокоэффективное средство ПВО ближнего радиуса действия.

«Тунгуска» создавалась под руководством Аркадия Шипунова на замену ЗСУ-23-4 «Шилка». Комплекс кардинально отличался наличием прицельно-оптического оборудования: достаточно компактного радиолокатора, скорострельных пушек и ЗУР для ударов на дальние расстояния. На вооружение ЗРПК был принят в 1982 году, но он постоянно совершенствовался и до сих пор не утратил актуальности», — рассказал Хатылев.

«Тунгуска-М1» оснащается модернизированными пушками 2А38М, которые обеспечивают начальную скорость снаряда на уровне 960 м/с. Орудие получило более надёжные средства управления и автономную испарительную систему охлаждения стволов, позволяющую использовать незначительное количество питьевой воды.

Высокие боевые характеристики имеет и ЗУР 9М311, несущая, несмотря на скромные габариты, достаточно мощную боевую часть массой 9 кг. Такого показателя удалось достичь за счёт исключения из конструкции маршевого двигателя. Вместо него ракету разгоняет облегчённый стартовый агрегат, который отделяется от ЗУР через 2,6 секунды полёта.

По словам Хатылева, «Тунгуска-М1» уступает по боевым возможностям ЗРПК «Панцирь-С1», который широко применяется ВС РФ в зоне спецоперации. Вместе с тем, как говорит эксперт, комплекс сохраняет нишу эффективного средства перехвата целей на малых и сверхмалых высотах.

«Тунгуска-М1» с поднятыми 30-мм автоматами

© Минобороны РФ

«Панцирь» был создан значительно позднее. Это более современное и мощное средство ПВО, смонтированное на колёсной базе КамАЗа. В процессе продолжающейся модернизации этого комплекса увеличивается дальность его работы по целям. В связи с этим не очень корректно сравнивать «Панцирь» с «Тунгуской». Могу лишь сказать, что «Тунгуска» сохраняет своё значение в обеспечении противовоздушной обороны войск на дистанциях в пределах нескольких километров», — пояснил Хатылев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. Как он сказал в комментарии RT, в ходе СВО «Тунгуска-М1» показала себя надёжным средством ПВО ближнего радиуса, позволив уплотнить российскую систему противовоздушной обороны у линии боевого соприкосновения.

«Панцирь» работает в разных диапазонах, и он на колёсах. На мой взгляд, «Тунгуска-М1» нужна прежде как средство дополнительного уплотнения ПВО в зоне спецоперации. Лишней она явно не является. Кроме того, «Панцирь» не везде может пройти, тогда как у «Тунгуски» гусеничная платформа, которая всесезонна», — подчеркнул Хроленко.

«Усилить огневые возможности»

Как полагают эксперты, «Тунгуска-М1» не утратила модернизационного потенциала. По мнению Сергея Хатылева, опыт СВО может послужить стимулом для повышения тактико-технических характеристик ЗРПК.

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«Тунгуска-М1» хорошо защищена, имеет весьма точные средства поражения и способна вести огонь на ходу. Такую технику целесообразно сохранить, а может, и модернизировать. Всё-таки за последние годы появилось новое навигационное, радиолокационное оборудование. Вполне реально установить и новые пушки, усилить огневые возможности ЗРПК новыми боеприпасами», — рассуждает Хатылев.

Несколько иной точки зрения придерживается Александр Хроленко. По его мнению, безусловным преимуществом ЗРПК является возможность «создания шквала огня» благодаря высокой скорострельности. С этой задачей, как утверждает аналитик, «Тунгуска» хорошо справляется с помощью автоматов 2А38М.

«Тунгуска» востребована ВС РФ в её нынешнем виде — надёжная, неприхотливая, способная создавать высокую плотность огня. Модернизация всегда влечёт существенные затраты. Чтобы их избежать и при этом повысить боевые возможности ЗРПК, его достаточно встроить в автоматизированную систему управления. Тогда он сможет быстрее получать информацию о воздушных целях от других источников», — считает Хроленко.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев выразил мнение, что альтернативой «Тунгуски-М1» в Вооружённых силах РФ может быть только гусеничная модификация «Панциря».

«Как мне представляется, будущее «Тунгуски-М1» зависит от того, будет ли создан и пойдёт ли в серийное производство гусеничный «Панцирь». Если этого не произойдёт, то «Тунгуска» во многом останется безальтернативной и её боевые возможности можно увеличить за счёт новых боеприпасов и электроники. На сегодняшний день она достойно показывает себя в боевых условиях и остаётся востребованным комплексом ПВО», — заключил Корнев.