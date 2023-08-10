Гарантия безопасности: командующий РВСН сообщил о планах завершить перевооружение на «Ярсы» до конца 2023 года
- Комплекс «Ярс»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2023 года завершат перевооружение мобильной группировки на комплекс «Ярс». Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
«В этом году ракетные войска завершат её (мобильной группировки РВСН. — RT) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК «Ярс» в Бологовском ракетном соединении», — сообщил военачальник.
Он добавил, что РВСН в этом году впервые продемонстрируют два агрегата из состава комплекса «Ярс» на военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдёт с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
«Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства подвижного ракетного комплекса «Ярс». Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», — рассказал Сергей Каракаев.
Кроме того, на форуме широкой общественности впервые будет представлен «разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты РКСН «Авангард», размещённый на специальном транспортно-перегрузочном агрегате», добавил командующий РВСН.
- Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
Ранее на заседании коллегии МО РФ в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одним из приоритетов ведомства на 2023 год станет постановка на вооружение 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».
Позже, в мае этого года, Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение на новую технику, помимо Бологовского ракетного соединения, проходит также в Козельской, Ясненской и Ужурской ракетных дивизиях.
От «Темпа-2С» до «Ярса»
РС-24 «Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Его ракеты могут размещаться как в стационарных шахтах, так и на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК).
Как поясняется на сайте МО РФ, подобные подвижные установки «способны передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью». В состав таких комплексов, помимо пусковых установок, входят также командные пункты, пункты управления ракетной дивизии, технический комплекс, системы электроснабжения, охраны, связи и обороны.
ПГРК «Ярс» был разработан специалистами Московского института теплотехники (МИТ). Именно здесь в 1966 году (тогда это было НИИ-1) было положено начало созданию советских подвижных грунтовых ракетных комплексов.
- «Тополь-М»
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Первым принятым на вооружение отечественным ПГРК стал «Темп-2С» с моноблочной трёхступенчатой МБР и самоходной пусковой установкой на базе шестиосного автомобиля МАЗ-547А.
В 1976 году в МИТ началась разработка нового ПГРК с межконтинентальной ракетой РТ-2ПМ. Система получила название «Тополь». В дальнейшем МИТ провёл работу по модернизации изделия. Результатом этих усилий стало создание «Тополя-М», который заступил на боевое дежурство 14 декабря 2006 года.
Комплекс «Ярс» стал дальнейшим развитием ПГРК семейства «Тополь». Он был принят на вооружение в 2009-м, а через год заступил на боевое дежурство.
На сайте телеканала «Звезда» сообщалось, что ракета ПГРК «Ярс» имеет несколько вариантов оснащения, в том числе тремя-четырьмя термоядерными боеголовками по 300 кт каждая. Один полк «Ярса» может включать до девяти баллистических ракет.
Система управления комплекса позволяет получать команды на боевое применение в самых сложных условиях, даже при ядерном воздействии и работе установок РЭБ противника.
Для преодоления ПРО «Ярсы» оснащены активными и пассивными ложными целями и средствами искажения характеристик боевых блоков. Кроме того, МБР может выполнять манёвры на начальном участке траектории, что усложняет её перехват.
«Мощная радиоэлектронная начинка»
Среди достоинств комплекса «Ярс» директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов выделил «разделяющуюся головную часть ракеты и большую разгонную скорость».
«Разгонный участок ракета проходит гораздо быстрее, чем «Тополь». В результате эту ракету очень сложно перехватить средствами ПРО. Это главное преимущество «Ярсов», — заявил аналитик в разговоре с RT.
Помимо этого, важной характеристикой «Ярса», как и других подобных ПГРК, является мобильность, добавил специалист.
- «Ярс»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«Подвижные комплексы могут наносить удары из мест, которые будут неожиданными для противника. Кроме того, помехозащищённость у «Ярсов» намного выше, чем у «Тополя». В целом системы защиты и преодоления ПРО у «Ярсов» более эффективны, чем у ПГРК предыдущих поколений», — сказал Юрий Кнутов.
Усовершенствованную систему помехозащищённости «Ярса» в беседе с RT отметил и военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Ярс» от более ранних ПГРК отличают более высокая степень защищённости от воздействия радиоэлектронных систем противника, а также мощные радиоэлектронная начинка и программное обеспечение», — акцентировал эксперт.
У США и их союзников нет подобных подвижных грунтовых комплексов, утверждают аналитики.
«На Западе нет таких мобильных систем, если не считать подводных лодок стратегического назначения. Американцы не сумели создать свой подвижной ракетный комплекс», — пояснил Виктор Литовкин.
По его словам, выбор в пользу развития ПГРК Россия сделала, поскольку такие комплексы сложно обнаружить средствами разведки.
«Мы развиваем эти системы, так как у нас огромная территория, на которой обнаружить ПГРК практически невозможно. Согласно договорам СНВ, противник знает координаты наших шахт со стратегическими ракетами, баз атомных подводных лодок и аэродромов стратегической авиации. Знает он и места расположения позиционных районов, в которых действуют ПГРК. Но внутри этих районов отследить передвижение комплексов противник не может, несмотря на наличие у него мощных разведывательных спутников», — сказал Виктор Литовкин.
По мнению Юрия Кнутова, завершение перевооружения РВСН на «Ярсы» станет важной вехой в развитии ракетных войск.
«Переоснащение позволит увеличить огневую мощь РВСН, потому что точность у «Ярсов» выше, чем у «Тополей». Кроме того, возрастёт готовность наших сил ответить на возможные попытки противника применить ядерное оружие, так как приведение в боеготовность этих ракет осуществляется гораздо быстрее, чем у других комплексов, а разгонный участок у них короче, что делает «Ярсы» практически неуязвимыми для современных систем перехвата», — пояснил эксперт.
В свою очередь, Виктор Литовкин отметил важную роль «Ярсов» в обеспечении обороноспособности России.
«Стратегические ядерные силы — это гарант обеспечения безопасности нашей страны. При этом ядерные силы состоят из трёх компонентов: РВСН, военно-морских ядерных сил и авиации. На Ракетные войска стратегического назначения РФ приходится до половины мощности стратегических ядерных сил, поэтому вклад РВСН, в том числе комплексов «Ярс», в обеспечение нашей безопасности сложно переоценить», — заключил эксперт.
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