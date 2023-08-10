Гарантия безопасности: командующий РВСН сообщил о планах завершить перевооружение на «Ярсы» до конца 2023 года

Минобороны РФ до конца года завершит перевооружение мобильной группировки РВСН на подвижные стратегические ракетные комплексы «Ярс». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. «Ярс» — это модификация межконтинентальных ракетных систем семейства «Тополь». От предшественников их отличают повышенная помехозащищённость и способность преодолевать любую ПРО. По словам аналитиков, перевооружение на «Ярсы» позволит значительно укрепить мощь российских РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2023 года завершат перевооружение мобильной группировки на комплекс «Ярс». Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В этом году ракетные войска завершат её (мобильной группировки РВСН. — RT) переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК «Ярс» в Бологовском ракетном соединении», — сообщил военачальник.

Он добавил, что РВСН в этом году впервые продемонстрируют два агрегата из состава комплекса «Ярс» на военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдёт с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства подвижного ракетного комплекса «Ярс». Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН», — рассказал Сергей Каракаев.

Кроме того, на форуме широкой общественности впервые будет представлен «разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты РКСН «Авангард», размещённый на специальном транспортно-перегрузочном агрегате», добавил командующий РВСН.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев

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© Сергей Мамонтов

Ранее на заседании коллегии МО РФ в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одним из приоритетов ведомства на 2023 год станет постановка на вооружение 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Позже, в мае этого года, Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение на новую технику, помимо Бологовского ракетного соединения, проходит также в Козельской, Ясненской и Ужурской ракетных дивизиях.

От «Темпа-2С» до «Ярса»

РС-24 «Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Его ракеты могут размещаться как в стационарных шахтах, так и на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК).

Как поясняется на сайте МО РФ, подобные подвижные установки «способны передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью». В состав таких комплексов, помимо пусковых установок, входят также командные пункты, пункты управления ракетной дивизии, технический комплекс, системы электроснабжения, охраны, связи и обороны.

ПГРК «Ярс» был разработан специалистами Московского института теплотехники (МИТ). Именно здесь в 1966 году (тогда это было НИИ-1) было положено начало созданию советских подвижных грунтовых ракетных комплексов.

«Тополь-М»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Первым принятым на вооружение отечественным ПГРК стал «Темп-2С» с моноблочной трёхступенчатой МБР и самоходной пусковой установкой на базе шестиосного автомобиля МАЗ-547А.

В 1976 году в МИТ началась разработка нового ПГРК с межконтинентальной ракетой РТ-2ПМ. Система получила название «Тополь». В дальнейшем МИТ провёл работу по модернизации изделия. Результатом этих усилий стало создание «Тополя-М», который заступил на боевое дежурство 14 декабря 2006 года.

Комплекс «Ярс» стал дальнейшим развитием ПГРК семейства «Тополь». Он был принят на вооружение в 2009-м, а через год заступил на боевое дежурство.

На сайте телеканала «Звезда» сообщалось, что ракета ПГРК «Ярс» имеет несколько вариантов оснащения, в том числе тремя-четырьмя термоядерными боеголовками по 300 кт каждая. Один полк «Ярса» может включать до девяти баллистических ракет.

Система управления комплекса позволяет получать команды на боевое применение в самых сложных условиях, даже при ядерном воздействии и работе установок РЭБ противника.

Для преодоления ПРО «Ярсы» оснащены активными и пассивными ложными целями и средствами искажения характеристик боевых блоков. Кроме того, МБР может выполнять манёвры на начальном участке траектории, что усложняет её перехват.

«Мощная радиоэлектронная начинка»

Среди достоинств комплекса «Ярс» директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов выделил «разделяющуюся головную часть ракеты и большую разгонную скорость».

«Разгонный участок ракета проходит гораздо быстрее, чем «Тополь». В результате эту ракету очень сложно перехватить средствами ПРО. Это главное преимущество «Ярсов», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Помимо этого, важной характеристикой «Ярса», как и других подобных ПГРК, является мобильность, добавил специалист.

«Ярс»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Подвижные комплексы могут наносить удары из мест, которые будут неожиданными для противника. Кроме того, помехозащищённость у «Ярсов» намного выше, чем у «Тополя». В целом системы защиты и преодоления ПРО у «Ярсов» более эффективны, чем у ПГРК предыдущих поколений», — сказал Юрий Кнутов.

Усовершенствованную систему помехозащищённости «Ярса» в беседе с RT отметил и военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ярс» от более ранних ПГРК отличают более высокая степень защищённости от воздействия радиоэлектронных систем противника, а также мощные радиоэлектронная начинка и программное обеспечение», — акцентировал эксперт.

У США и их союзников нет подобных подвижных грунтовых комплексов, утверждают аналитики.

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«На Западе нет таких мобильных систем, если не считать подводных лодок стратегического назначения. Американцы не сумели создать свой подвижной ракетный комплекс», — пояснил Виктор Литовкин.

По его словам, выбор в пользу развития ПГРК Россия сделала, поскольку такие комплексы сложно обнаружить средствами разведки.

«Мы развиваем эти системы, так как у нас огромная территория, на которой обнаружить ПГРК практически невозможно. Согласно договорам СНВ, противник знает координаты наших шахт со стратегическими ракетами, баз атомных подводных лодок и аэродромов стратегической авиации. Знает он и места расположения позиционных районов, в которых действуют ПГРК. Но внутри этих районов отследить передвижение комплексов противник не может, несмотря на наличие у него мощных разведывательных спутников», — сказал Виктор Литовкин.

По мнению Юрия Кнутова, завершение перевооружения РВСН на «Ярсы» станет важной вехой в развитии ракетных войск.

«Переоснащение позволит увеличить огневую мощь РВСН, потому что точность у «Ярсов» выше, чем у «Тополей». Кроме того, возрастёт готовность наших сил ответить на возможные попытки противника применить ядерное оружие, так как приведение в боеготовность этих ракет осуществляется гораздо быстрее, чем у других комплексов, а разгонный участок у них короче, что делает «Ярсы» практически неуязвимыми для современных систем перехвата», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Виктор Литовкин отметил важную роль «Ярсов» в обеспечении обороноспособности России.

«Стратегические ядерные силы — это гарант обеспечения безопасности нашей страны. При этом ядерные силы состоят из трёх компонентов: РВСН, военно-морских ядерных сил и авиации. На Ракетные войска стратегического назначения РФ приходится до половины мощности стратегических ядерных сил, поэтому вклад РВСН, в том числе комплексов «Ярс», в обеспечение нашей безопасности сложно переоценить», — заключил эксперт.