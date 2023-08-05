«На самых сложных участках»: какие задачи решают российские бронепоезда в зоне СВО

Специальный бронепоезд «Амур» показал высокую эффективность в зоне СВО. Об этом сообщается в номере газеты «Красная звезда», посвящённом Дню железнодорожных войск. Экипаж поезда восстанавливает повреждённые пути, а также занимается разминированием и сопровождением грузов для фронтовых группировок. Помимо «Амура», в спецоперации задействовано ещё три бронепоезда: «Байкал», «Енисей» и «Волга». По словам экспертов, без железнодорожных боевых машин была бы невозможна безопасная доставка к передовой большого количества тяжёлой техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Бронепоезд Южного военного округа «Амур» показал высокую эффективность в обеспечении безопасности движения по железнодорожным путям в зоне СВО. Об этом сообщила газета «Красная звезда» в номере, посвящённом Дню железнодорожных войск.

«Основными задачами для нас стали патрулирование и сопровождение грузов у линии переднего края спецоперации. Кроме того, мы ведём разведку путей и определяем их состояние, а при необходимости ремонтируем дорожное полотно и искусственные сооружения», — цитирует газета начальника спецпоезда «Амур» с позывным Вулкан.

По его словам, используя возимые материалы и технику, военнослужащие способны восстановить до 100 м верхнего строения пути. При этом конфигурация железнодорожной сети в зоне ответственности «Амура» обеспечивает ему доступ практически ко всем важным локациям.

Помимо ремонтников, экипаж «Амура» состоит из стрелков, сапёров, отделения зенитной установки и взвода связи, который обеспечивает коммуникацию с приданными силами, железнодорожными станциями и командованием группировки войск.

«Бронированное покрытие»

В материале «Красной звезды» сообщается, что бронепоезд «Амур» выполнял задачи во множестве районов спецоперации, особенно эффективно поработав на Запорожском направлении. Практически все его бойцы удостоены высоких государственных и ведомственных наград.

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В статье описан инцидент, когда ВСУ из РСЗО «Ольха» (модернизированный советский «Смерч») нанесли удар по железнодорожному виадуку. С помощью БПЛА железнодорожники тщательно обследовали район обстрела. Одна из ракет оказалась неразорвавшейся. Снаряд подорвали в стороне от железной дороги. После обследования полотна на предмет минных закладок ремонтная команда «Амура» быстро восстановила повреждённые шпалы и рельсы.

Помимо «Амура», в зоне СВО действует спецпоезд «Байкал» Южного военного округа. В конце апреля Минобороны РФ опубликовало кадры его применения. В круг задач экипажа входят техническая разведка, разминирование, восстановление железнодорожного полотна и «разрушенных дорожных направлений». Поезд оснащён вооружением, которое позволяет бороться с диверсионно-разведывательными группами(ДРГ) и уничтожать беспилотники противника.

«В ходе движения по маршруту расчёт бронепоезда ведёт наблюдение за местностью, проводит проверку железнодорожного полотна, мостовых переходов и перегонов на предмет наличия минно-взрывных устройств, а также восстанавливает разрушенные участки и искусственные сооружения», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Также в зоне СВО действует бронепоезд «Волга» Западного военного округа. Его экипаж обеспечивает прикрытие военных эшелонов и пассажирских составов. Как подчёркивают в военном ведомстве, железнодорожная боевая машина «идёт впереди на самых сложных участках».

Специальный поезд «Волга» в зоне СВО

«На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях. Воздушную разведку и контроль за окружающей обстановкой в районе проведения инженерных работ ведёт расчёт беспилотного летательного аппарата. Специалисты наблюдают за подозрительными предметами и отсутствием огневых средств противника», — говорится в материалах Минобороны.

Арсенал «Волги» состоит из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2, которая может поражать наземные и воздушные цели, крупнокалиберных пулемётов и боевых машин пехоты. БМП размещены на специальных платформах. В случае тревоги платформы отцепляются и боевые машины вступают в бой, спустившись по аппарелям. Поезд сконструирован таким образом, чтобы «максимально обеспечить подвижность техники и боеспособность личного состава».

«Поезд («Волга». — RT) имеет бронированное покрытие. На платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. Стены вагона — 20 мм стали, за деревянной обшивкой — мешки с песком. В бронекапсуле — стрелки с автоматами и крупнокалиберными пулемётами. Тепловоз для безопасности расположен в середине состава, машинист ориентируется на команды наблюдателя», — пояснили в ведомстве.

«Волга» патрулирует зону ответственности, делая остановки перед мостами и путепроводами. Затем вперёд выдвигаются военнослужащие минно-подрывного взвода. За ними следует группа боевого охранения. Сапёры проверяют полотно, пространство под путями и каждую опору на наличие взрывных устройств.

«В голове состава обязательно идёт железнодорожная платформа, на которой размещены средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT), подавляющие радиоуправляемые взрыватели. Платформа тяжёлая — загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет весь удар на себя. А стройматериалы помогут восстановить путь», — сообщается на сайте Минобороны.

Четвёртым спецпоездом, который задействован в СВО, стал «Енисей». Он используется группировкой Центрального военного округа. Как и другие боевые железнодорожные машины, он оснащён БПЛА и вооружением для борьбы с ДРГ, а также выполняет задачи по разведке, разминированию и ремонту повреждённых путей.

Зенитная установка ЗУ-23-2 на бронепоезде «Амур» на Херсонском направлении

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как говорится в материале «Красной звезды», схема построения бронепоезда зависит от конкретной выполняемой им задачи. Но, как правило, за платформой со стройматериалами и средствами РЭБ находится отделение огневой поддержки, где расположены пушка ЗУ-23-2 и расчёт автоматического гранатомёта АГС-17.

Железнодорожная боевая машина имеет одну-две бронекапсулы с позициями для автоматчиков, пулемётчиков, одного снайпера и военнослужащих, вооружённых противотанковыми гранатомётами РПГ-7В. Также в её состав входят тепловоз типа ТЭМ18ДМ, бронированный штабной вагон, вагон для размещения личного состава и платформы для спецтехники.

«Надёжное прикрытие»

Как рассказал в мае агентству ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков, экипажи бронепоездов, выполняя важные задачи в зоне СВО, подвергались нападениям украинских ДРГ. Все вражеские атаки были успешно отражены «с большими потерями для противника».

«Работа войск в зоне СВО обеспечивает надёжное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — заявил Косенков.

Как уточняется в статье «Красной звезды», бронепоезда обеспечивают безопасную доставку к передовой различной военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провизии. Эшелоны, выполняющие столь необходимую функцию, противник рассматривает в качестве приоритетных целей.

В комментарии RT военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин заявил, что без эффективной работы бронепоездов было бы невозможно нормальное функционирование железнодорожной сети в зоне СВО.

«Железная дорога всегда имела исключительно важное значение в снабжении армии, особенно в условиях боевых действий. Основная масса тяжёлой техники, боеприпасов, ГСМ в зоне СВО перевозится именно по стальным магистралям. Конечно, непосредственно на фронт они не доставляются. Выгрузка происходит в относительно безопасных локациях, но железнодорожная перевозка всё равно занимает большую часть пути», — пояснил Литовкин.

Он допускает, что при ухудшении обстановки на железных дорогах на новых территориях спецпоездов может стать больше. Кроме того, грузоподъёмность машин позволяет устанавливать на них более мощное вооружение, в том числе орудия калибра 57 и 100 мм.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. В беседе с RT он предположил, что на бронепоезда могут быть установлены различные боевые модули.

«Это и артиллерия, и зенитные комплексы, и более мощные средства РЭБ. Простор для совершенствования данной техники очень большой. Например, если возрастёт опасность массированных ударов вражеских БПЛА, то конфигурацию бронепоезда можно быстро перестроить под задачи ПВО. В результате экипаж будет самостоятельно решать вопросы обнаружения и поражения дронов ВСУ», — рассуждает Хроленко.

Бронепоезд «Байкал» в зоне СВО

Эксперт подчеркнул, что спецоперация доказала актуальность применения бронепоездов, считавшихся ранее едва ли не рудиментом в составе Железнодорожных войск РФ. По словам Хроленко, железнодорожные машины в зоне СВО являются «полноценными боевыми единицами».