«Современное и мощное оружие»: в России завершены госиспытания новой колёсной самоходки «Мальва»

Самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» завершило весь цикл государственных испытаний, став первой отечественной гаубицей на колёсном шасси. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». «Мальва» оснащена 152-мм орудием, которое способно уничтожать командные пункты, оборонительные сооружения, огневые средства, бронетехнику и пехоту противника. Главными преимуществами артустановки станут высокая мобильность и значительный запас хода. В то же время «Мальва» не всегда будет способна эффективно действовать в условиях бездорожья и в холодное время года. Как считают эксперты, «Мальва» будет весьма востребована для быстрых ударов с закрытых огневых позиций.

Российские специалисты завершили государственные испытания самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Мальва» стала первой отечественной гаубицей, смонтированной на колёсном шасси.

«Первая в истории России колёсная самоходная гаубица «Мальва», созданная «Ростехом», успешно прошла государственные испытания. Она более манёвренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развёртывание на позиции, уход с неё и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями», — говорится на сайте госкорпорации.

«Мальва» была разработана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Она предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, средств ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Самоходка создана на базе шасси БАЗ (Брянского автозавода) с формулой 8×8. «Мальва» способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю она хорошо преодолевает бездорожье. При необходимости САО может быть переброшено на большие расстояния тяжёлым военно-транспортным самолётом Ил-76.

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Важным преимуществом «Мальвы» является режим стрельбы под названием «одновременный огневой налёт». По информации Минобороны РФ, он позволяет одному орудию одновременно «поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разными зарядами». Таким образом сокращается время нахождения САО на позиции.

Из других отечественных самоходных гаубиц калибра 152 мм работать в режиме «одновременного огневого налёта» способны модернизированная артиллерийская установка «Мста-С» и новейшая САУ «Коалиция-СВ».

Как сообщает «Ростех», «Мальва» оснащается комплексом бортового оборудования, который облегчает экипажу из пяти человек подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнём. Также САО получило автономный энергетический агрегат, питающий самоходку электричеством во время нахождения на позиции.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, высокая мобильность колёсного шасси позволяет «Мальве» быстро разворачиваться на местности и избегать ответного огня противника, что «очень важно в условиях контрбатарейной борьбы».

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами «Ростеха» «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», — рассказал топ-менеджер.

«Новое поколение техники»

В середине июля в интервью ТАСС Оздоев сообщил, что российская армия начнёт получать «Мальву» «в скорой перспективе».

«Это новое поколение техники для Сухопутных войск. Такие САУ обладают высокой мобильностью, обеспечивают высокую точность стрельбы. Основные операции подготовки стрельбы там автоматизированы, есть современная цифровая система управления огнём. Кроме того, установки обеспечивают высокую защищённость бойцов и боезапаса. Созданы более комфортные условия для экипажа, что тоже очень важно», — указал Оздоев.

Согласно открытым данным, на «Мальве» установлено орудие 2А64. Максимальная дальность стрельбы САО осколочно-фугасными снарядами составляет более 24 км, управляемыми боеприпасами «Краснополь-М2» — до 25 км и «Краснополь-Д» (инерциальной системой наведения и коррекцией по ГЛОНАСС) — 43 км.

Инфографика с характеристиками САО «Мальва»

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Самоходка оснащена полуавтоматическим механизмом подачи снарядов и может перевозить до 30 боеприпасов. Масса гаубицы — 32 т. «Мальва» способна развивать по шоссе скорость до 80 км/ч благодаря двигателю ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с.

В беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Литовкин отметил важность наличия в «Мальве» режима «одновременного огневого налёта», который «фактически даёт гарантию уничтожения цели».

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов назвал «Мальву» высокомобильной артиллерийской установкой. По его словам, крупнокалиберные самоходки такого типа традиционно больше распространены в НАТО и странах с тёплым климатом.

«Больше всего такой тип техники распространён в Европе и южных странах, где есть развитая дорожная сеть и обширные равнинные пространства. Такая тяжёлая колёсная техника нужна там, где она способна совершать марши большую часть года. Юго-восток Украины в определённой мере отвечает данным требованиям. По этой причине появление «Мальвы» выглядит вполне логичным», — пояснил Суворов.

Он напомнил, что крупнокалиберные колёсные САУ достаточно активно используют украинские формирования. В частности, ещё до спецоперации киевский режим разработал собственную колёсную САУ «Богдана» под натовский 155-мм калибр. После начала СВО противник использует 155-мм САУ CAESAR французско-чешского производства.

«Мальва» станет достаточно востребованным орудием в зоне СВО, увеличив возможности российской артиллерии. Наиболее эффективно новая самоходка может применяться вблизи дорог и на открытых ровных пространствах, особенно в тёплое время года», — рассуждает Суворов.

Схожей точки зрения придерживается и Литовкин. Главным преимуществом колёсной гаубицы эксперт назвал гораздо более высокую скорость её передвижения «на твёрдом покрытии» по сравнению с гусеничными аналогами.

Французская 155-мм САУ CAESAR в составе ВСУ

globallookpress.com

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В то же время подобная техника хуже преодолевает бездорожье, «плохо чувствует себя» в период распутицы и на заснеженных территориях.

«Наряду с этим колёсные машины имеют меньшую грузоподъёмность. Это не позволяет установить на них массивную бронезащиту и оснастить большим боекомплектом. Это не означает, что колёсные гаубицы нельзя успешно применять в реальных боевых условиях. Просто необходимо учитывать ряд особенностей», — сказал Литовкин.

Орудие быстрого реагирования

До «Мальвы» нижегородские специалисты работали над проектом колёсной версии САУ «Коалиция-СВ» на базе шасси КамАЗ-6550. Как заявил ранее в интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор направления, начальник отдела ЦНИИ «Буревестник» Василий Набатов, проект самоходки был направлен на расширение линейки продукции предприятия.

«Вместе с тем колёсная машина имеет ряд преимуществ: колёсные машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями», — сказал Набатов.

Важным недостатком гусеничных машин он назвал скромный ресурс пробега (до капитального ремонта), который составляет 5 тыс. км. Колёсные носители гораздо более выносливы и способны преодолевать большие расстояния.

Предполагалось, что именно колёсная «Коалиция» будет принята на вооружение ВС РФ. Однако открытой информации по данному проекту за последнее время нет. Как полагает Сергей Суворов, платформа БАЗ могла оказаться более приспособленной к перевозке массивного 152-мм орудия и боекомплекта.

«В нашей стране периодически прорабатываются идеи создать ту или иную тяжёлую колёсную технику вроде танка. Но это больше для экспорта. Для российских условий такая техника не будет универсальной. Её применение априори будет ограничено и уж точно не заменит тяжёлые гусеничные машины», — говорит Суворов.

Аналогичного мнения относительно применения колёсной гаубицы и другой подобной техники придерживается военный обозреватель Александр Хроленко. В комментарии RT он усомнился в том, что «Мальва» будет повсеместно применяться в зоне СВО. Вместе с тем он выразил уверенность, что САО будет востребовано для нанесения быстрых ударов с закрытых огневых позиций.

«Гусеничные артиллерийские установки останутся в безусловном приоритете, потому что они универсальны, всепогодны и хорошо защищены. В этом плане диапазон применения «Мальвы», конечно же, не столь широк. Но, с моей точки зрения, она однозначно будет эффективна, когда требуется быстро выдвинуться на огневую позицию и есть возможность проехать по дороге или твёрдому грунту. Таких ситуаций в зоне СВО предостаточно», — подчеркнул Хроленко.