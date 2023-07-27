«Ростех»: колёсная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в ВС России

Первая в России колёсная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в войска.

Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», — приводит его слова ТАСС.

Оздоев отметил, что гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать её, скорострельность гаубицы составляет более семи выстрелов в минуту.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что объём ежемесячного производства боеприпасов превысил объёмы выпуска за весь минувший год.