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«Ростех»: колёсная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в ВС России

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Первая в России колёсная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в войска.
«Ростех»: колёсная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в ВС России
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», — приводит его слова ТАСС.

Оздоев отметил, что гаубица «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать её, скорострельность гаубицы составляет более семи выстрелов в минуту.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что объём ежемесячного производства боеприпасов превысил объёмы выпуска за весь минувший год.

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