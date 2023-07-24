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Мантуров заявил, что месячный объём выпуска боеприпасов превысил годовой

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Объём ежемесячного производства боеприпасов превысил объёмы выпуска за весь минувший год, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что месячный объём выпуска боеприпасов превысил годовой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров добавил, что существуют и срывы, но они быстро нагоняются или компенсируются за счёт аналогов.

В Екатеринбурге ранее представили боевой беспилотник «Кукушка» для бойцов СВО. 

Предприниматель Павел, один из создателей дрона, сообщил, что есть уже два прототипа: первый испытан и готов к серийному производству, второй готовят к патентованию.

При этом в Германии было начато производство боеприпасов для переданных Киеву зенитных самоходных установок ЗСУ Gepard.

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