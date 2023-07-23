Bild: немецкий Rheinmetall начал производить боеприпасы для переданных Киеву ЗСУ Gepard
Об этом пишет Bild am Sonntag.
Отмечается, что в скором времени снаряды будут поставлены на Украину.
«Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию», — говорится в статье.
По данным газеты, на такой запуск «обычно уходят годы».
Ранее в Польше открыли центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard.
Также сообщалось, что Германия за неделю поставила ВСУ десять танков Leopard 1 и более 3 тыс. боеприпасов.