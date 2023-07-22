В Польше открыли центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.

Обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что стратегия Запада по вооружению Киева переходит от передачи военной техники к её ремонту.

18 июля посол России в США Анатолий Антонов отметил, что США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия.