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В Польше открыли центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
В Польше открыли центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard
  • AP

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.

Обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что стратегия Запада по вооружению Киева переходит от передачи военной техники к её ремонту.

18 июля посол России в США Анатолий Антонов отметил, что США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия.

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