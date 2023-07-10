CNN: Rheinmetall запустит на Украине завод по ремонту бронетехники в течение трёх месяцев

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.

Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN.

«Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель», — говорится в публикации со ссылкой на заявление Паппергера.

Отмечается, что завод планируют построить на западе Украины.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о начале строительства в стране завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.