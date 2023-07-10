Узнать больше

CNN: Rheinmetall запустит на Украине завод по ремонту бронетехники в течение трёх месяцев

Короткая ссылка
Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.
CNN: Rheinmetall запустит на Украине завод по ремонту бронетехники в течение трёх месяцев
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN.

«Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель», — говорится в публикации со ссылкой на заявление Паппергера.

Отмечается, что завод планируют построить на западе Украины.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о начале строительства в стране завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить