CNN: Rheinmetall запустит на Украине завод по ремонту бронетехники в течение трёх месяцев
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Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN.
«Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель», — говорится в публикации со ссылкой на заявление Паппергера.
Отмечается, что завод планируют построить на западе Украины.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о начале строительства в стране завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.