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Министр Камышин заявил, что на Украине строится завод по производству БПЛА Bayraktar

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о начале строительства в стране завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Министр Камышин заявил, что на Украине строится завод по производству БПЛА Bayraktar
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что по этому поводу велись переговоры, были «остановки и скандалы», но завод «начал строиться на деле, а не только на меморандумах».

В июне гендиректор компании Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство боевых БПЛА на Украине в 2025 году.

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