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Турецкая компания Baykar заявила о планах начать производить БПЛА на Украине в 2025 году

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Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство боевых БПЛА на Украине в 2025 году.
Турецкая компания Baykar заявила о планах начать производить БПЛА на Украине в 2025 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Yeni Akit.

Уточняется, что, согласно планам, на Украине будут производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Ранее СМИ писали, что Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar TB2.

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