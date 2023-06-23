Турецкая компания Baykar заявила о планах начать производить БПЛА на Украине в 2025 году

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство боевых БПЛА на Украине в 2025 году.

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Об этом пишет газета Yeni Akit. Уточняется, что, согласно планам, на Украине будут производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Ранее СМИ писали, что Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar TB2.