BI: Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar

Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, лишив ВСУ важного стратегического ударного средства, пишет Business Insider.

«Беспилотники Bayraktar TB2 были провозглашены спасителем Украины и будущим военных действий. Через год они практически исчезли», — пишет издание.

Как полагают эксперты, на которых ссылаются авторы, оставшиеся дроны турецкого производства на Украине теперь выполняют разведывательные функции.

«Недавние исследования подтверждают, что Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками и, по имеющимся оценкам, её силы ежемесячно сбивают около 10 тыс. украинских БПЛА», — говорится в статье.

Утверждается, что средства радиоэлектронной борьбы России являются «критическим компонентом» тактики российских ВС, который приводит к огромным потерям среди украинских БПЛА, о чём свидетельствует отчёт британского Королевского института объединённых служб.

В апреле замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин сообщил, что российские войска ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожили более сотни беспилотников Bayraktar.