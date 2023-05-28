BI: Россия уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar
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«Беспилотники Bayraktar TB2 были провозглашены спасителем Украины и будущим военных действий. Через год они практически исчезли», — пишет издание.
Как полагают эксперты, на которых ссылаются авторы, оставшиеся дроны турецкого производства на Украине теперь выполняют разведывательные функции.
«Недавние исследования подтверждают, что Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками и, по имеющимся оценкам, её силы ежемесячно сбивают около 10 тыс. украинских БПЛА», — говорится в статье.
Утверждается, что средства радиоэлектронной борьбы России являются «критическим компонентом» тактики российских ВС, который приводит к огромным потерям среди украинских БПЛА, о чём свидетельствует отчёт британского Королевского института объединённых служб.
В апреле замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин сообщил, что российские войска ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожили более сотни беспилотников Bayraktar.