Российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО
Он отметил, что различий в борьбе с БПЛА стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar в сравнении с противодействием авиацией практически нет.
«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar за весь период СВО», — сказал Дёмин.
25 марта в Минобороны России отчитались об уничтожении за сутки 11 украинских дронов, в том числе одного Bayraktar TB2.
В Турции сообщили, что могут «доминировать над ПО» дронов Bayraktar из других стран.