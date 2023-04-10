Российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО

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Российские войска ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожили более сотни беспилотников Bayraktar, заявил замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

Он отметил, что различий в борьбе с БПЛА стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar в сравнении с противодействием авиацией практически нет.

«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar за весь период СВО», — сказал Дёмин.

25 марта в Минобороны России отчитались об уничтожении  за сутки 11 украинских дронов, в том числе одного  Bayraktar TB2.

В Турции сообщили, что могут «доминировать над ПО» дронов Bayraktar из других стран.

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