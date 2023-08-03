«Собственных усилий не хватает»: в Пентагоне признали неспособность американского ВПК функционировать на должном уровне

Американский военно-промышленный комплекс не способен функционировать на должном уровне, заявила представитель Пентагона Мара Карлин. По её словам, проблемы в ВПК, в частности, обнажила специальная военная операция России на Украине. Кроме того, как сказала Карлин, США необходимо упрочить промышленную базу для выполнения своих обязательств в рамках оборонного альянса AUKUS (Вашингтон, Канберра, Лондон). При этом представитель Пентагона анонсировала значительные вложения в ВПК США со стороны Австралии. По мнению экспертов, проблемы американского военно-промышленного комплекса и необходимость привлекать инвестиции партнёров для их решения демонстрируют слабость США и крайне негативно сказываются на их внешнеполитическом имидже.

Американский военно-промышленный комплекс не способен функционировать на должном уровне, заявила журналистам помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, с июля исполняющая обязанности помощника заместителя министра обороны США по вопросам политики.

«Совершенно понятно, что эта промышленная база не функционирует с той производительностью, которую нам всем хотелось бы видеть... И поэтому администрация (Белого дома. — RT) при очень активной поддержке конгресса обеспечивает средства на финансирование этой базы. Однако, как вы знаете, на освоение этих средств требуется некоторое время. В связи с этим я думаю, что нам нужно провести тщательный анализ, особенно с перспективой на предстоящий год, чтобы понять, каковы будут результаты финансирования промышленной базы и какое влияние оно окажет», — сказала Карлин.

Напомним, оборонный бюджет США каждый год увеличивается на несколько процентов и в 2023-м достиг рекордной отметки $858 млрд. Но, как оказалось, это не предел — в 2024 финансовом году в Вашингтоне рассматривают возможность потратить уже $886 млрд.

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Несмотря на это, проблемы американского ВПК лишь обостряются. И эти сложности, в частности, обнажила специальная военная операция России на Украине, отметила представитель Минобороны США. По её словам, трудности с военно-промышленным комплексом наблюдаются уже длительное время, однако «никаких особых действий», связанных с оборонным вопросом, предпринято не было. Лишь СВО заставила американцев «по-настоящему осязаемо почувствовать» необходимость «устроить турбонаддув» для ВПК США, равно как и для промышленной базы их союзников, а также обеспечить способность для стран Запада «тесно работать вместе взаимодополняющим образом», заявила Карлин.

В частности, по мнению замминистра обороны, США необходимо упрочить свою промышленную базу для выполнения обязательств в рамках оборонного альянса AUKUS, созданного Штатами вместе с Австралией и Великобританией в 2021 году. Одним из таких обязательств со стороны США стало обещание строительства для Канберры атомных подводных лодок.

Однако в июле командование морских систем ВМС США фактически призналось в том, что ему не до строительства новых подводных кораблей — почти 40% военных подлодок США находится на ремонте из-за задержек на верфях ввиду неэффективного планирования и фактора доступности материалов. По этим причинам, как сказала Карлин, задержки в производстве американских ударных подводных лодок типа Virginia для Австралии могут сказаться на выполнении обещания США продать Канберре до пяти атомных субмарин.

Вместе с тем, по словам Карлин, усиление промышленной базы США должно укрепить тенденцию к увеличению расходов на оборону и расширению военных учений с Соединёнными Штатами среди стран Индо-Тихоокеанского региона.

После этого представитель Пентагона анонсировала значительные вложения в ВПК США со стороны Австралии. По её словам, «австралийцы осуществят историческую инвестицию» в американскую промышленную базу, производящую подводные лодки.

Американская ударная подводная лодка класса Virginia

© Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил в интервью телеканалу Sky, что, согласившись вложить $3 млрд в американские мощности по строительству подлодок, Австралия осознавала, что «американская промышленная база находится под давлением», однако сделка стран военного партнёрства AUKUS осталась в силе. По его словам, «причина, по которой эта договорённость будет столь выгодной для всех трёх стран» AUKUS, заключается в том, что, вкладываясь в промышленную базу США, Австралия будет способствовать увеличению как собственного потенциала, так и потенциала Великобритании и Соединённых Штатов.

В рамках оборонного союза

Напомним, 28 июля текущего года, выступая на пресс-конференции по итогам консультаций Вашингтона и Канберры на уровне министров (AUSMIN), Марлз выразил удовлетворение тем, что конгресс США одобрил покупку подводных лодок американского производства Австралией. Кроме того, во время общения Марлза с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарём США Энтони Блинкеном, приехавшими на консультации в Австралию, стороны договорились о том, что в рамках расширения военного сотрудничества Канберры и Вашингтона «темпы визитов американских атомных подводных лодок» в австралийские воды возрастут.

«Мы стремимся к созданию к концу этого десятилетия ротационного присутствия американских подлодок на австралийской военно-морской базе Стирлинг», — заявил журналистам Марлз.

В Пентагоне, комментируя встречу в рамках AUSMIN, отметили, что по итогам этих переговоров США и Австралия взяли на себя обязательство развивать «несколько ключевых направлений совместных действий».

«Среди них — сотрудничество в усилении конфигурации сил, сотрудничество в целях наращивания потенциала и развития оборонно-промышленной базы, а также региональная интеграция в области безопасности», — сказала во время брифинга 1 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Затягивают себя в пропасть»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, визит главы Пентагона в Австралию был нацелен на то, чтобы «выбить дополнительные инвестиции для ВПК Соединённых Штатов».

«По сути, это своего рода нажим на австралийские власти. Вопрос только в том, как ко всему этому отнесутся простые австралийцы, видя, что ресурсы их страны расходуются на поддержание американского военно-промышленного комплекса», — сказал эксперт в комментарии RT.

Как считает Батюк, на фоне неудач собственного военно-промышленного комплекса визит представителей Пентагона в Австралию и обещание Канберры предоставить США $3 млрд на нужды американского ВПК свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты создали AUKUS для того, чтобы получать от партнёров деньги для реализации собственных планов.

«Если раньше США строили свою военную мощь за счёт собственных усилий, то сейчас очевидно, что этих усилий не хватает, Штаты вынуждены использовать экономический потенциал своих союзников и партнёров, даже если последние не особо в восторге от такого рода дополнительных расходов», — сказал аналитик.

Впрочем, по мнению экспертов, ни австралийские финансовые вливания, ни другие шаги Пентагона по развитию промышленной базы не помогут американскому ВПК «быстро восстановиться».

Президент США Джо Байден на американском заводе по производству ПТРК Javelin

AP

Как пояснил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов, многие проблемы в военно-промышленном комплексе США возникают из-за контрактной системы, которая мешает «оперативно и качественно нарастить производство вооружений».

«Главы американских частных компаний, из которых и состоит ВПК Соединённых Штатов, неохотно реагируют на призывы Вашингтона разгонять производство на фоне ситуации на Украине, поскольку опасаются, что при изменении геополитической ситуации деньги, вложенные в изготовление оружия, не окупятся. Таким фирмам нужны конкретные контракты, по которым и выполняются заказы, но из-за высокой конкурентной среды процесс утверждения этих контрактов сильно затруднён», — отметил аналитик.

Однако, по словам Коновалова, первопричина текущих проблем американского оборонного комплекса заключается в том, что Вашингтон не предполагал конфликта такого масштаба на Украине.

«В Соединённых Штатах сокращали оборонную промышленность, поскольку готовились к военным операциям другого уровня, в первую очередь к антитеррористическим, где расход боеприпасов и оружия не такой большой, как на Украине. Оказание массированной помощи ВСУ потребовало от ВПК США напряжения всех сил. Не помогло даже то, что часть обязательств взяли на себя европейские союзники Вашингтона, уже фактически оголив свои склады военной техники», — заявил эксперт.

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Как отметил Коновалов, если Соединённые Штаты продолжат с той же интенсивностью и в тех же объёмах оказывать военную поддержку Киеву, это негативно скажется на боеспособности самих США.

«Чем дальше, тем больше они сами затягивают себя в эту пропасть. И, судя по заявлениям представителя Пентагона Карлин, они не знают, что с этим делать дальше. Только за последние два месяца украинская сторона потеряла более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, и значительная их часть — западная. Спрашивается: как США и их союзники могут восполнить эти потери, учитывая столь серьёзные проблемы в их ВПК?» — задал риторический вопрос аналитик.

В свою очередь, Владимир Батюк отметил, что дефицит вооружений и невозможность в кратчайшие сроки восстановить арсеналы сильно ударили по боеготовности американских вооружённых сил и имиджу США.

«Сейчас у американского ВПК не хватает боеприпасов, чтобы отправить их киевскому режиму, для этих же целей недостаёт бронетехники и других вооружений, необходимых ВСУ. Такое положение вещей демонстрирует слабость США и крайне негативно сказывается на их внешнеполитическом имидже. Соединённые Штаты больше не являются в глазах международного сообщества всемогущими. Поэтому американцы сейчас вынуждены вкладывать ещё больше средств в модернизацию своей военно-промышленной базы и привлекать к этому процессу своих союзников», — заключил эксперт.