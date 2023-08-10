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«Рособоронэкспорт» анонсировал спецпоказ самого эффективного оружия СВО на «Армии-2023»

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Сотрудники «Рособоронэкспорта» в рамках форума «Армия-2023» организуют специальный показ самого эффективного российского оружия, которое используют ВС России в ходе спецоперации.
«Рособоронэкспорт» анонсировал спецпоказ самого эффективного оружия СВО на «Армии-2023»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом проинформировал гендиректор компании Александр Михеев.

Он подчеркнул, что техника уже прошла модернизацию и доработку с учётом обратной связи из зоны СВО. Например, компания представит комплекс с барражирующими боеприпасами «Куб-Э», комплексы разведки с беспилотниками «Орлан-10» и «Орлан-30», а также самоходную гаубицу «Мста-С» калибра 155 мм и так далее.

«Выставляемые на площадках форума «Армия» образцы российского вооружения имеют успешный опыт применения на поле боя. Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» впервые продемонстрируют ракетные комплексы «Ярс» и «Аванград».

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