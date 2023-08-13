«Дважды попасть в одну точку»: разработчик — о высокоточных снайперских винтовках BespokeGun

Снайперские винтовки BespokeGun используют бойцы десятков подразделений ВС РФ. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор «Московской оружейной компании» (бренд BespokeGun) Ярослав Табольский. Новейшей винтовкой, которая применяется в зоне СВО, стала Raptor Tactical .338 LM. Она способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 м. При этом масса оружия без дополнительных приспособлений составляет всего 7,1 кг. Также предприятие выпускает модификацию этой винтовки Raptor Sport в калибре 6.5 PRC, позволяющую довольно быстро привить навыки точной стрельбы на дальних дистанциях.

— Последнее время бренд BespokeGun получил известность благодаря созданию высокоточных снайперских винтовок, которые пользуются спросом у наших ребят в зоне СВО. Ваше предприятие малоизвестно широкой аудитории. Чем оно отличается от других оружейных заводов России?

— Компания основана в 2014 году и была на тот момент, по сути, небольшой оружейной лабораторией, где изучались различные решения в производстве оружия, разрабатывались новые технологии, проводились испытания различных видов высокоточного вооружения.

Старт компании именно как производителя высокоточного оружия произошёл в 2019 году. Четыре года назад мы приняли решение о создании абсолютно нового предприятия, соответствующего всем мировым стандартам изготовления вооружения. В компанию пришли талантливые молодые конструкторы, технологи, специалисты по работе на высокоточных станках с ЧПУ (числовым программным управлением), появился отдел технического контроля (ОТК).

Перед новым коллективом была поставлена задача вывести эстетику спортивного и охотничьего оружия на качественно новый уровень и доказать, что в России есть возможность выпускать оружие мирового класса. В течение года были спроектированы и произведены 11 различных моделей винтовок, а также собственные высокоточные затворные группы.

Опыт производства высокоточного спортивного и охотничьего оружия высочайшего качества позволил нам в кратчайшие сроки разработать и выпустить винтовку Raptor Tactical, которая сейчас успешно применяется в СВО.

В отличие от других оружейных предприятий, BespokeGun всегда поставляет не просто винтовку, а полноценный комплекс, который создаётся совместно с конечным пользователем под его критерии и конкретные задачи. Наши бойцы получают карабин в комплекте с уже установленным и приведённым к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы, изготовленные под определённые задачи.

Ещё одна особенность BespokeGun — минимальное использование ручного труда на протяжении всего производственного цикла. Все операции выполняются на станках с точностью в микронных допусках и контролируются ОТК на каждом этапе изготовления и сборки.

Сегодня винтовки BespokeGun используют бойцы десятков различных профильных подразделений ВС РФ. Спрос на наше оружие большой. В связи с этим, как и многие отечественные предприятия, работаем в три смены.

— Какие конкретно преимущества у минимизации ручного труда в процессе производства снайперского оружия?

— Изготовление по-настоящему современной снайперской винтовки требует эталонной обработки каждой детали, которую априори неспособен обеспечить даже самый искусный мастер-оружейник. Только современное производство и применение высокоточных станков с числовым программным управлением даёт возможность сделать точные и повторяемые детали в микронных допусках.

Образцы «Московской оружейной компании» (бренд BespokeGun)

© Пресс-служба «Московской оружейной компании»

— Хорошо, тогда каков практический эффект для BespokeGun от сверхточного производства деталей?

— Первое — это кучность стрельбы, полностью отвечающая современным стандартам при применении оружия на дальних дистанциях. Данное качество позволяет максимально реализовать весь потенциал используемого калибра. Второе — стабильная работа на протяжении всего ресурса оружия и возможность попадания в цель с первого выстрела, отсутствие так называемого холодного отрыва. И, наверное, самое главное — надёжность работы винтовки в тяжёлых боевых условиях.

Наша новинка Raptor Tactical .338 LM гарантирует просто экстремальную точность. Достичь её нам удалось благодаря интеграции десятков новых технических решений. Прежде всего специалисты BespokeGun тщательно проработали вопросы обеспечения баланса и эргономики оружия. Безусловно, сыграла свою роль и производственная технология, практически исключающая погрешности в обработке деталей.

Одним из существенных достоинств винтовки я считаю минимальную импульсную отдачу. Это не только одно из ключевых условий высокоточного выстрела, это ещё и здоровье стрелка. Импульс отдачи удалось снизить за счёт уже применяемых в мировой практике конструктивных решений, а также некоторых оригинальных новаций.

Так, затворная группа Raptor Tactical имеет три боевых упора. Она проектировалась под максимально жёсткие условия эксплуатации и имеет многократный запас прочности. При производстве затворной группы BespokeGun применяет специальные высокопрочные, легированные, нержавеющие и хромомолибденовые мартенситностареющие стали, которые проходят несколько этапов термической обработки для достижения необходимой внутренней структуры металла.

Элементы сложной конфигурации — ствольная коробка, лапа отдачи, боевой взвод, детали ударно-спускового механизма — изготавливаются с помощью электроэрозионной обработки.

Также Raptor Tactical получила карбоновый магазин с увеличенной длинной. Он позволяет использовать боеприпасы с длинными перспективными пулями с высоким баллистическим коэффициентом. Магазин на пять патронов с интегрированной горкой подачи обеспечивает идеальный вход патрона в патронник без повреждений пули, а мягкий и плавный ход затвора даёт возможность быстро перезарядить винтовку. В Raptor Tactical вообще нет ничего лишнего, абсолютно всё находится на своём месте.

Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 м. Её масса без дополнительных приспособлений — 7,1 кг. Кучность стрельбы не выходит за 0,3 угловых минуты (MOA) и стремится к 0,1. Это означает, что опытный стрелок может буквально дважды попасть в одну точку. В мире единицы моделей дальнобойных винтовок, которые отличаются столь высокой точностью.

Снайперская винтовка Raptor Tactical .338 LM

Основной калибр этой винтовки — .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм). Масса пули для Raptor Tactical в этом калибре — 16,2—19,4 г, а начальная скорость — в районе 900 м/с. Таким образом мы смогли достичь убойной силы, способной эффективно поражать цель на дальних дистанциях.

— Ваша винтовка Raptor Tactical существует ещё в калибре 6.5 PRC. В чём особенность этой модификации?

— В данном случае речь идёт о высокоточном спортивно-тренировочном комплексе Raptor Sport в калибре 6.5 PRC, сконструированном на основе боевого оружия Raptor Tactical. Это уже спортивная, учебная винтовка, созданная при активном участии Российского университета спецназа с учётом требований стрелков.

Винтовка даёт возможность проводить интенсивные тренировки с большим количеством выстрелов без повышенной нагрузки на стрелка. На практике это позволяет достаточно быстро привить навыки точной стрельбы на дальних дистанциях.

Этот стрелковый комплекс создавался для боеприпасов с высокой энергетикой, которые предназначены для стрельбы на сверхдальние дистанции спортивными калибрами, пулями с высоким баллистическим коэффициентом. Максимальная дальность стрельбы Raptor Sport — 1600—1700 м.

Результат высокоточной стрельбы из винтовки Raptor Sport

© Пресс-служба «Московской оружейной компании»

— Как оценивают ваше оружие снайперы, которые используют винтовку в зоне СВО?

— Мы постоянно на связи с пользователями наших изделий и учитываем все пожелания снайперов, находящихся в зоне СВО. Прежде всего это касается комплектации стрелковых комплексов новыми дополнительными приборами и аксессуарами. Raptor Tactical достаточно давно используется во многих подразделениях, и, несмотря на значительное количество поставленных образцов и активный опыт эксплуатации, мы не получили от наших военных ни одной рекламации.