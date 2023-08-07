«Очень эффективно себя показали»: Путин призвал наращивать выпуск БПЛА «Куб» и «Ланцет»

Объём выпуска беспилотников «Куб» и «Ланцет» следует увеличить, заявил Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Президент отметил эффективность этих БПЛА, в том числе при поражении техники иностранного производства. Глава государства обратил внимание на мощность удара российских беспилотников, после которого не только загорается сам поражённый объект, но и зачастую происходит детонация боекомплекта.

Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников типов «Куб» и «Ланцет», отметив высокую эффективность этих видов вооружений.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а ещё взрываются и боекомплекты», — сказал президент в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Путин заявил, что производители уже обещали ему нарастить производство, однако ситуация требует дальнейшего увеличения объёмов выпуска. «Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить ещё», — сказал Путин.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Чемезов также отметил, что «Ростех» производит 90% военной техники, участвующей в спецоперации.

Он упомянул, в частности, различную ствольную и реактивную артиллерию, лёгкую и тяжёлую бронетехнику, транспортные вертолёты, боевую авиацию, тяжёлые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов.

Путин призвал наращивать производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

«Такая боевая техника, как БМП-3, БТР-МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолёты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет», великолепно зарекомендовала себя в сегодняшних боевых действиях», — сказал Чемезов.

Путин в ответ отметил, что нужно увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

«Т-90 «Прорыв», самолётные комплексы. Вы знаете, о чём речь», — сказал глава государства.

«Ланцет» и «Куб» относятся к классу высокоточных ударных беспилотных комплексов. Оба запускаются с катапульты и используют для полёта электродвигатели. На пути к целям дроны способны пролететь десятки километров.

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Координаты вражеского объекта задаются «Кубу» вручную «либо по изображению с целевой нагрузки наведения». «Ланцет», в свою очередь, контролируется оператором с использованием телевизионного канала наведения до момента удара. Эти аппараты успешно поражают в зоне СВО артиллерию, средства ПВО, транспорт украинской армии и другие объекты.

В июле советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете The Telegraph высказался об эффективности БПЛА «Ланцет» в зоне СВО и отметил наращивание производства этих аппаратов российской стороной.

«Всё, что способно повредить нашу технику или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство… Не восхваляя русских — это довольно-таки неплохая система», — сказал он.

Военный обозреватель «Независимой газеты», полковник в отставке Владимир Мухин отметил высокие качестве БПЛА «Ланцет».

«Это хорошее, очень надёжное оружие, которое сейчас необходимо на линии боевого соприкосновения в глубине обороны», — сказал эксперт.

Он отметил, что «Ланцеты» способны работать на дальности до 40 км, «во всю оперативную глубину обороны противника». Эти БПЛА, отметил Мухин, также способны выявлять цели в ходе использования вместе с другими разведывательными беспилотниками.

«Ланцеты» могут находиться в воздухе около часа. Всё это создаёт условия, чтобы вести какой-то период времени подготовку, а потом уже уничтожение цели. Это современное и очень надёжное оружие», — заключил Мухин.