Проблема для ВСУ: на Украине признали высокую эффективность российских БПЛА «Ланцет»

ВСУ не хватает западного оружия для борьбы с российскими беспилотниками «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Россия начала «больше вкладывать» в производство этих БПЛА, которые способны повреждать технику ВСУ и представляют опасность для украинских войск. Сак назвал «Ланцет» «довольно-таки неплохой системой». По данным МО РФ, именно этими БПЛА российские военные уничтожили множество техники ВСУ, в том числе западного образца, включая американские гаубицу M777 и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, а также САУ польского производства Krab. По мнению экспертов, своими заявлениями и призывами к Западу поставить оружие для борьбы с российскими беспилотниками «Ланцет» Киев фактически признал их высокую эффективность в зоне СВО.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете The Telegraph посетовал на эффективную работу российских БПЛА «Ланцет» в зоне СВО и нехватку западного оружия для борьбы с ними, после чего призвал западных сторонников Киева поспособствовать защите военнослужащих ВСУ от угрозы, которую представляют собой эти беспилотные аппараты.

«Наша разведка сообщает, что они начали больше вкладывать в производство этих дронов… Для понимания того, почему это нас беспокоит: всё, что способно повредить нашу технику или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство… Не восхваляя русских — это довольно-таки неплохая система», — заявил чиновник.

По мнению представителя украинского оборонного ведомства, одним из видов оружия, которое было бы наиболее эффективным в борьбе с «Ланцетами», является танк немецкого производства Gepard, имеющий две зенитные пушки.

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«Они мобильны, могут быстро передвигаться и оснащены хорошим радаром, который может быть интегрирован в процесс», — заявил Сак.

Напомним, 24 июня Берлин пообещал отправить Киеву ещё 45 своих зенитных самоходных установок Gepard. Ранее Германия уже передала Украине 34 таких ЗСУ.

Кроме того, для борьбы с дронами украинский чиновник выразил желание получить от западных партнёров средства радиоэлектронной борьбы.

«Современное оборудование для создания помех является очень важным аспектом нашего потенциала борьбы с беспилотниками. У нас серьёзная нехватка подобного оборудования, и мы рассчитываем на наших союзников. Надеюсь, однажды у нас его станет больше», — сказал Сак.

Как пишут журналисты The Telegraph, Россия всё чаще использует «смертоносный дрон-камикадзе» «Ланцет» для «сдерживания наступления» ВСУ.

«Дешёвый БПЛА, способный уничтожать машины, во много раз превосходящие его по размерам и стоимости, стал проблемой для украинских войск вдоль линии фронта. Они (дроны. — RT) стали настоящей занозой для украинских артиллеристов, и многие считают их одной из главных угроз на поле боя. Нет лёгкого способа защититься от дронов из-за их способности маневрировать», — отмечают они.

Российские военные в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Биятов

В подтверждение сказанного The Telegraph приводит слова украинского солдата с позывным Маугли, который жалуется на большое количество «Ланцетов» на ТВД и то, что они «создают много проблем» для ВСУ, поскольку у войск Украины «нет подобного оружия». По словам журналистов, «Ланцеты» летают «низко и медленно», что затрудняет их обнаружение радарами традиционных систем ПВО.

Ранее американский портал 19FortyFive опубликовал статью военного эксперта Питера Сучиу, который считает, что беспилотники «Ланцет» позволяют российским войскам успешно отражать атаки ВСУ в зоне проведения спецоперации.

«Интеллектуальное многозадачное оружие»

Стоит отметить, что благодаря применению БПЛА «Ланцет» российские военнослужащие регулярно выводят из строя военную технику ВСУ, в том числе западную. Так, только в июне с помощью этих беспилотников были поражены в том числе самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» на Херсонском направлении, украинская радиолокационная станция разведки, американская гаубица M777 ВСУ под Угледаром, САУ польского производства Krab на Южно-Донецком направлении, РСЗО «Град» ВСУ на правом берегу Днепра, три миномётных расчёта в Авдеевке и американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

БПЛА «Ланцет»

© Министерство обороны РФ

Напомним, беспилотник «Ланцет» впервые был представлен концерном «Калашников» на международном форуме «Армия-2019». Как сообщает пресс-служба компании, это «интеллектуальное многозадачное оружие» способно самостоятельно находить заданную цель и поражать её.

«В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создаёт собственное навигационное поле и не требует наличия наземной или морской инфраструктуры», — говорилось в пресс-релизе.

По данным разработчика, «Ланцет» оснащён несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, передающим изображение цели, что позволяет «подтвердить успешность поражения». Этот БПЛА при своей максимальной взлётной массе 12 кг может наносить удары по объектам в радиусе до 40 км.

«Россия быстро адаптируется к ситуации»

Как отметил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, своими заявлениями о БПЛА «Ланцет» и призывами к Западу направить оружие для борьбы с ними Киев фактически признал высокую эффективность этих российских беспилотников в зоне СВО.

«В Минобороны Украины заявили о хороших характеристиках «Ланцетов», против которых действительно трудно найти эффективное противоядие в силу того, что их достаточно сложно сбивать и противодействовать им средствами РЭБ», — заявил аналитик.

При этом Ермаков обратил внимание ещё на одну проблему, которую создают «Ланцеты» для ВСУ и западных партнёров Украины.

«Зачастую средства для противодействия этим беспилотникам стоят намного дороже, чем сами эти БПЛА, поэтому насытить такими защитными вооружениями линию обороны чрезвычайно сложно», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам аналитика, повышение эффективности использования беспилотников обеспечивается за счёт связывания их в единую сеть.

«Применение БПЛА — один из наиболее мощных новых факторов ведения боевых действий. За счёт использования так называемой тактики боя роем БПЛА нашим войскам удаётся нанести значительный ущерб противнику. В то время как у киевского режима, как и у Запада, нет никакого волшебного и сверхэффективного вооружения, которое позволяло бы с этим бороться. По этой причине на фоне обещаний западным партнёрам провести контрнаступление Киев бьёт тревогу, поскольку видит, что Россия быстро адаптируется к ситуации и наращивает производство БПЛА и их применение в зоне СВО», — отметил Ермаков.

БПЛА «Ланцет»

© Министерство обороны РФ

Схожего мнения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что за последнее время ВС РФ действительно стали более активно применять БПЛА, в том числе «Ланцеты», против ВСУ, что помогает российским военнослужащим успешно выполнять поставленные задачи в ходе спецоперации.

«Ланцеты» — это, безусловно, очень хорошие беспилотники, обладающие всеми необходимыми характеристиками для поражения военной техники противника и его позиций. При небольшой себестоимости этих дронов они могут выводить из строя дорогостоящие западные образцы оружия, о чём не раз сообщали в Минобороны», — сказал Подберёзкин.

При этом, по словам эксперта, немецкие ЗСУ Gepard, на которые делает ставку Киев в рамках борьбы с российскими БПЛА «Ланцет», не могут эффективно применяться для уничтожения этих беспилотников.

«Это всё равно что стрелять по БПЛА из дробовика: иногда попадёшь, но не часто. В данном случае средства радиоэлектронной борьбы, безусловно, боле эффективны, но и они не являются панацеей: всё зависит от того, на какой высоте летит «Ланцет», сколько этих БПЛА и какие есть средства ПВО для отражения их ударов. Опыт СВО показал, что для отражения атаки таких беспилотников система противовоздушной обороны должна быть эшелонированной и включать ПЗРК небольшой, средней и большой дальности. А с этим у ВСУ серьёзные проблемы», — констатировал аналитик.

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По словам Подберёзкина, противодействие российским дронам становится всё большей заботой Киева, поскольку Россия наладила производство не только «Ланцетов», но и других беспилотников «разных спектров действия».

«Речь идёт об очень широкой линейке БПЛА, включая мощноударные и разведывательные. Тенденция такова, что эти беспилотники в достаточно больших объёмах могут производить не только крупные компании, но и мелкие коммерческие фирмы», — сказал эксперт.

При этом те БПЛА, которые поставлял Киеву Запад в течение последнего года, по большей части уже уничтожены ВС РФ, напомнил Подберёзкин.

«Судя по последним заявлениям киевских властей, на фоне долгожданного контрнаступления ВСУ у них наблюдается нехватка не только БПЛА и вооружений против беспилотников, но и боеприпасов, средств ПВО, тяжёлой артиллерии и других вооружений. И в Киеве уже признали, что такой дефицит не в лучшую сторону влияет на оценку перспектив контрнаступления», — заключил эксперт.