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Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении

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Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.
Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В сообщении сказано, что в ходе ведения разведки расчётом «Орлан-10» 7-й десантно-штурмовой дивизии в районе 2,5 км восточнее населённого пункта Надднепрянское была обнаружена САУ 2С1 «Гвоздика».

«Применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» орудие противника уничтожено», — сказал представитель экстренных служб региона.

Ранее российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр.

ВС России нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков. В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.

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