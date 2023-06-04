Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В сообщении сказано, что в ходе ведения разведки расчётом «Орлан-10» 7-й десантно-штурмовой дивизии в районе 2,5 км восточнее населённого пункта Надднепрянское была обнаружена САУ 2С1 «Гвоздика».

«Применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» орудие противника уничтожено», — сказал представитель экстренных служб региона.

Ранее российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр.

ВС России нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков. В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.