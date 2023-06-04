ТАСС: ВСУ потеряли 37 военных при попытке форсировать Днепр
- РИА Новости
«Пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский», — сказал собеседник.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника и миномёт калибра 120 мм с расчётом в районе острова Корабелов, пишет агентство.
В мае The Washington Post писала, что украинский спецназ тренируется форсировать Днепр, а военные иногда переходят на левый берег реки для проведения рейдов, но закрепиться там очень сложно.