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WP: украинский спецназ учится переходить на левый берег Днепра для проведения рейдов

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Украинский спецназ тренируется форсировать Днепр, а военные иногда переходят на левый берег реки для проведения рейдов, но закрепиться там очень сложно, пишет The Washington Post.
WP: украинский спецназ учится переходить на левый берег Днепра для проведения рейдов
  • AP

«Украинские штурмовые подразделения два раза в неделю тренируются для операций по форсированию Днепра как на лодке, так и по понтонному мосту», — сообщает газета со ссылкой на бригадного генерала Михаила Драпатого.

Как отметил украинский полковник Роман Костенко, для рейдов требуется плацдарм.

«20—30 человек могли бы тихонько взять кусок территории в 100 м, но артиллерия их закопает за 15 минут», — сказал он.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил о намерении Киева затопить минные поля на левой стороне Днепра.

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