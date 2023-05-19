WP: украинский спецназ учится переходить на левый берег Днепра для проведения рейдов
- AP
«Украинские штурмовые подразделения два раза в неделю тренируются для операций по форсированию Днепра как на лодке, так и по понтонному мосту», — сообщает газета со ссылкой на бригадного генерала Михаила Драпатого.
Как отметил украинский полковник Роман Костенко, для рейдов требуется плацдарм.
«20—30 человек могли бы тихонько взять кусок территории в 100 м, но артиллерия их закопает за 15 минут», — сказал он.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил о намерении Киева затопить минные поля на левой стороне Днепра.