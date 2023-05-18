Балицкий заявил о намерении Киева затопить минные поля на левой стороне Днепра

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24» заявил о намерении Киева затопить минные поля на левой стороне Днепра.

«Мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра», — цитирует Балицкого РИА Новости.

Также врио главы Запорожской области заявил, что если украинские военные считают, что таким образом уничтожили минные поля, то их ждёт большой сюрприз.

Кроме того, Балицкий заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.

До этого врио губернатора Запорожской области назвал достаточно низкой готовность ВСУ к контрнаступлению в настоящее время.