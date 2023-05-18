Балицкий заявил, что нет необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24» заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.

«Пока такой необходимости нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Балицкий рассказал, что у властей региона разработаны планы как эвакуации, так и временного перемещения в случае необходимости, пишет РИА Новости.

Кроме того, врио губернатора Запорожской области назвал достаточно низкой готовность ВСУ к контрнаступлению в настоящее время.