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Балицкий заявил, что нет необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24» заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.
Балицкий заявил, что нет необходимости в перемещении жителей Энергодара и работников ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«Пока такой необходимости нет», — ответил он на соответствующий вопрос. 

Также Балицкий рассказал, что у властей региона разработаны планы как эвакуации, так и временного перемещения в случае необходимости, пишет РИА Новости.

Кроме того, врио губернатора Запорожской области назвал достаточно низкой готовность ВСУ к контрнаступлению в настоящее время.

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