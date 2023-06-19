«Уничтожено более половины наступающей силы противника»: российские военные заявили об отражении ряда атак ВСУ за сутки
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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов рассказал, что на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия.
Наряду с этим он упомянул об отражении нескольких атак ВСУ.
«Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы. Отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Ровнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов», — рассказал он.
По словам главы пресс-центра группировки «Восток», на Запорожском направлении пресечена попытка противника провести разведку боем в районе Чаривного. Живая сила ВСУ уничтожена гаубичным огнём артиллерии.
Наряду с этим сообщается, что в районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошёл в наступление силами до батальона при поддержке тяжёлой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами.
Между тем мотострелковые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожили танки, БМП, боевые бронированные машины и живую силу националистов.
Кроме того, авиация поразила больше десятка мест скоплений живой силы противника в районах Малой Токмачки и Макаровки. При контрбатарейной борьбе уничтожена гаубица в районе Степногорска.Также на russian.rt.com Военная хроника: ВСУ не удалось закрепиться и продвинуться на Запорожском направлении
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, на Соледаро-Артёмовском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ.
Кроме того, артиллерия группировки нанесла удары по скоплениям живой силы противника в районе населённых пунктов Богдановка и Новомихайловка.
Наряду с этим уничтожены опорные пункты на передовых позициях ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» тем временем поразили три опорных пункта ВСУ в районах Спорное и Весёлое.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина пехоты в районе Ивано-Дарьевки, боевая машина реактивной залповой системы БМ-21 «Град» на огневой позиции противника вблизи Северска, а также буксируемая гаубица американского производства M777 в районе Маркова.
Помимо прочего, барражирующими боеприпасами «Ланцет» поражены три миномётных расчёта в Авдеевке. В дополнение к этому миномётные расчёты с орудиями уничтожены в районах Часова Яра и Марьинки.
В Минобороны РФ также рассказали, что расчёт РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа поразил командный пункт ВСУ.
Как уточнили в ведомстве, цель была выявлена российской разведкой в 70 км от линии боевого соприкосновения.
«На счету данного расчёта значительное количество уничтоженных целей, среди которых в том числе реактивная система залпового огня HIMARS», — отметили в оборонном ведомстве.
Остановка попытки прорыва и удар по колонне ВСУ
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что на Купянском направлении остановлена очередная попытка прорыва.
По его информации, противник попытался прорвать линию обороны российских войск в районе н. п. Стельмаховка. В то же время этот замысел был раскрыт силами аэроразведки, по ВСУ нанесён упреждающий удар.
«В результате огневого поражения противник понёс потери и отказался продолжать действия наступательного характера», — заявил Марочко.
Кроме того, он рассказал, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожена колонна противника с личным составом и техникой.
По предварительным оценкам, которые привёл Марочко, безвозвратные потери ВСУ в личном составе — около 20 боевиков.