Вооружённым силам Украины не удалось закрепиться и продвинуться на юг на Запорожском направлении, пишет Военная хроника.

«Как и ожидалось, ВСУ не смогли закрепиться и продвинуться на юг, активно работает российская артиллерия», — говорится в публикации.

Указывается, что смена тактики украинской армии и отказ от использования крупных ударных соединений в пользу манёвренных групп не срабатывает.

В материале отмечается, что украинские войска стягивают резервы, но вместо наращивания критической массы увеличиваются потери.

Кроме того, подразделения 128-й огшбр ВСУ бросают раненых на поле боя и отходят за ангары для хранения зерна и далее за заброшенный аэродром, где их накрывает реактивная артиллерия ВС России.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные отразили атаки трёх батальонных тактических групп ВСУ в Запорожской области.