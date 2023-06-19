Марочко: в рядах ВСУ на Луганском направлении воюют наёмники более чем из 15 стран
Об этом информирует ТАСС.
«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наёмники более чем из 15 стран», — говорится в сообщении.
По словам Марочко, больше всего иностранных наёмников российская разведка зафиксировала в подразделениях ВСУ, дислоцированных на Донецком и Купянском направлениях.
Ранее украинский военный Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.
Также сообщалось, что СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ.