Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины на Луганском направлении воюют наёмники более чем из 15 стран.

Об этом информирует ТАСС.

«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наёмники более чем из 15 стран», — говорится в сообщении.

По словам Марочко, больше всего иностранных наёмников российская разведка зафиксировала в подразделениях ВСУ, дислоцированных на Донецком и Купянском направлениях.

Ранее украинский военный Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

Также сообщалось, что СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ.