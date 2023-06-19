Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: в рядах ВСУ на Луганском направлении воюют наёмники более чем из 15 стран

Короткая ссылка
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины на Луганском направлении воюют наёмники более чем из 15 стран.

Об этом информирует ТАСС.

«На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наёмники более чем из 15 стран», — говорится в сообщении.

По словам Марочко, больше всего иностранных наёмников российская разведка зафиксировала в подразделениях ВСУ, дислоцированных на Донецком и Купянском направлениях.

Ранее украинский военный Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

Также сообщалось, что СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить