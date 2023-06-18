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РИА Новости: американские и польские военные руководят солдатами ВСУ

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Украинский военный Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были», — сказал пленный.

По его словам, они непосредственно командовали украинскими военными. Также, как отметил украинский военный, солдат ВСУ централизованно обучают различать натовские шевроны и знаки различия.

Ранее СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ.

Также в Myśl Polska заявили, что участие поляков в атаках вглубь России может привести к полномасштабной войне.

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