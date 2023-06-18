РИА Новости: американские и польские военные руководят солдатами ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
«Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были», — сказал пленный.
По его словам, они непосредственно командовали украинскими военными. Также, как отметил украинский военный, солдат ВСУ централизованно обучают различать натовские шевроны и знаки различия.
Ранее СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ.
Также в Myśl Polska заявили, что участие поляков в атаках вглубь России может привести к полномасштабной войне.