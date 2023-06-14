Myśl Polska: участие поляков в атаках вглубь России может привести к полномасштабной войне
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Об этом заявил обозреватель Конрад Ренкас в статье для Myśl Polska.
«Участие польских наёмников в нападении вглубь российской территории представляет собой серьёзное нарушение международного права», — заявил Ренкас.
Он отметил, что Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами подтвердил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы и несут большие потери.