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Путин подтвердил участие польских наёмников в нападении на регионы России

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Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами подтвердил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы и несут большие потери.
Путин подтвердил участие польских наёмников в нападении на регионы России
  • РИА Новости

«Польские наёмники там действительно воюют... и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные», — сказал он.

Ранее польские наёмники на Украине заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.

До этого командир батальона «Крым» сообщил, что иностранные наёмники, в частности поляки и англичане, замечены в рядах украинских военных на Запорожском направлении.

По его словам, в числе противников на данном направлении —  националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант.

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