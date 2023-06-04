Польские наёмники на Украине заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.

Как передаёт РИА Новости, сообщение в их Telegram-канале опубликовали многие польские СМИ, однако через несколько часов после публикации оно было удалено.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный, конечно, да!» — сообщает Telegram-канал Polski Korpus Ochotniczy, называющий себя официальным каналом польских наёмников на Украине.

Ранее командир батальона «Крым» сообщил, что иностранные наёмники, в частности поляки и англичане, замечены в рядах украинских военных на Запорожском направлении.

По его словам, в числе противников на данном направлении — националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант.

Российское Министерство иностранных дел после вызова временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского сообщило, что Варшава охотно превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием и отправляет польских наёмников на Украину.