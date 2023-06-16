СК России заочно выдвинул обвинение 95 иностранным наёмникам ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в наёмничестве 95 иностранным гражданам, которые воюют на стороне ВСУ.

«В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии», — говорится в сообщении.

Такие данные были озвучены на оперативном совещании штаба в Луганске с участием главы СК Александра Бастрыкина.

Председателю СК также доложили, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые передали в судебные органы новых российских регионов.

Ранее RT сообщал, что тайванец, воевавший на стороне ВСУ, рассказал о больших потерях своего подразделения.