Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Воевавший на стороне ВСУ тайванец рассказал о больших потерях своего подразделения

Короткая ссылка
Воевавший на стороне Украины наёмник из Тайваня рассказал, что его взвод был уничтожен практически полностью дважды. Об этом пишет газета Taiwan News.
Воевавший на стороне ВСУ тайванец рассказал о больших потерях своего подразделения
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины.

«По словам наёмника, его взвод был уничтожен дважды и ему единственному повезло остаться невредимым», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что ранения получили 50% его товарищей, 20% из которых были убиты, хотя взвод не находился «в самой кровопролитной зоне конфликта».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что на территории Украины создано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.

Уточняется, что интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить