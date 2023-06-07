Воевавший на стороне Украины наёмник из Тайваня рассказал, что его взвод был уничтожен практически полностью дважды. Об этом пишет газета Taiwan News.

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины.

«По словам наёмника, его взвод был уничтожен дважды и ему единственному повезло остаться невредимым», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что ранения получили 50% его товарищей, 20% из которых были убиты, хотя взвод не находился «в самой кровопролитной зоне конфликта».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что на территории Украины создано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.

Уточняется, что интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти.