Воевавший на стороне ВСУ тайванец рассказал о больших потерях своего подразделения
- AP
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Отмечается, что он участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины.
«По словам наёмника, его взвод был уничтожен дважды и ему единственному повезло остаться невредимым», — говорится в заявлении.
Он подчеркнул, что ранения получили 50% его товарищей, 20% из которых были убиты, хотя взвод не находился «в самой кровопролитной зоне конфликта».
Ранее в Следственном комитете России заявили, что на территории Украины создано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.
Уточняется, что интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти.