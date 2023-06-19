РСЗО «Торнадо-С» ЗВО управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации уничтожил управляемой ракетой американскую РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что РСЗО «Торнадо-С» создана на базе «Смерча» и способна применять управляемые реактивные снаряды.

«Одной из таких управляемых ракет расчёт... точным попаданием уничтожил... натовский HIMARS», — говорится в сообщении.

Ранее штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца ВСУ в районе посёлка Новодонецкого.

Также сообщалось, что войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении.

В мае стало известно, что российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР.