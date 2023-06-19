РСЗО «Торнадо-С» ЗВО управляемой ракетой уничтожила HIMARS
Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что РСЗО «Торнадо-С» создана на базе «Смерча» и способна применять управляемые реактивные снаряды.
«Одной из таких управляемых ракет расчёт... точным попаданием уничтожил... натовский HIMARS», — говорится в сообщении.
Ранее штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца ВСУ в районе посёлка Новодонецкого.
Также сообщалось, что войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении.
В мае стало известно, что российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР.