Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские войска, пытавшиеся наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли больше половины личного состава.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими войсками были уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы противника.

Также военнослужащие ВС России отразили две атаки противника в направлении населённого пункта Равнополь.

Днём ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные отразили атаки трёх батальонных тактических групп Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Также Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.