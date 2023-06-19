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Войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские войска, пытавшиеся наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли больше половины личного состава.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими войсками были уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы противника.

Также военнослужащие ВС России отразили две атаки противника в направлении населённого пункта Равнополь.

Днём ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные отразили атаки трёх батальонных тактических групп Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Также Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

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