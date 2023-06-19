Войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российскими войсками были уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы противника.
Также военнослужащие ВС России отразили две атаки противника в направлении населённого пункта Равнополь.
Днём ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные отразили атаки трёх батальонных тактических групп Вооружённых сил Украины в Запорожской области.
Также Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.