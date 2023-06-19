Под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал Герой России командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Отмечается, что Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ.
«За три часа боя противник уничтожен», — сказал военный.
Он добавил, что российские военные также подбили один французский танк.
Ранее сообщалось, что войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении.
Также ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа.