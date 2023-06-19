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Под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ

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Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца ВСУ в районе посёлка Новодонецкого.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал Герой России командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

Отмечается, что Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ.

«За три часа боя противник уничтожен», — сказал военный.

Он добавил, что российские военные также подбили один французский танк.

Ранее сообщалось, что войска Украины потеряли больше половины личного состава на Южно-Донецком направлении.

Также ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа.

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