ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
- РИА Новости
«В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бои шли в районе населённых пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка.
Накануне в Минобороны России заявили, что за сутки украинская армия потеряла примерно 600 человек убитыми в ходе попыток наступления на трёх направлениях.