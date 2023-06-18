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ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа

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RT
Российские военные отразили четыре атаки украинской армии в районе Времевского выступа, сообщает Минобороны России.
ВС России отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
  • РИА Новости

«В районе Времевского выступа решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бои шли в районе населённых пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка.

Накануне в Минобороны России заявили, что за сутки украинская армия потеряла примерно 600 человек убитыми в ходе попыток наступления на трёх направлениях.

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