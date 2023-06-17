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МО России: за сутки ВСУ потеряли около 600 человек в ходе попыток наступления

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За сутки украинская армия потеряла примерно 600 человек убитыми в ходе попыток наступления на трёх направлениях, сообщает Минобороны России.
МО России: за сутки ВСУ потеряли около 600 человек в ходе попыток наступления
  • РИА Новости

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что в районе Времевского выступа были отражены три атаки ВСУ.

На Запорожском направлении сообщается об отражении трёх атак противника, общие потери на двух направлениях составили более 235 военнослужащих.

Также сообщается, что на Донецком направлении ВС России отразили семь атак, ВСУ потеряли до 340 человек.

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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