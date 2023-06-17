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Власти: шансы ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении крайне низки

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Шансы украинской армии прорвать оборону на Запорожском направлении являются крайне низкими, заявил заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв.
Власти: шансы ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении крайне низки
  • РИА Новости

«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки», — цитирует ТАСС Толмачёва.

По его словам, любая попытка наступления украинских войск приведёт к большим потерям.

Он отметил, что технически российские войска более чем готовы.

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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