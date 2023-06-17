Власти: шансы ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении крайне низки
- РИА Новости
«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки», — цитирует ТАСС Толмачёва.
По его словам, любая попытка наступления украинских войск приведёт к большим потерям.
Он отметил, что технически российские войска более чем готовы.
Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.
Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.