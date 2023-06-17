Власти: шансы ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении крайне низки

Шансы украинской армии прорвать оборону на Запорожском направлении являются крайне низкими, заявил заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв.

«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки», — цитирует ТАСС Толмачёва.

По его словам, любая попытка наступления украинских войск приведёт к большим потерям.

Он отметил, что технически российские войска более чем готовы.

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.