Рогов: новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись.

Заявление Рогова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска пытались атаковать на Васильевском и Ореховском направлениях.

Рогов отметил, что «атаки врага были отбиты с большими потерями для него».

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.