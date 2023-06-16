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Рогов: новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись.
Рогов: новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись
  • РИА Новости

Заявление Рогова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска пытались атаковать на Васильевском и Ореховском направлениях.

Рогов отметил, что «атаки врага были отбиты с большими потерями для него».

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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