Рогов: новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись
- РИА Новости
Заявление Рогова приводит РИА Новости.
По его словам, украинские войска пытались атаковать на Васильевском и Ореховском направлениях.
Рогов отметил, что «атаки врага были отбиты с большими потерями для него».
Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.
Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.